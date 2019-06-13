创业资源参与产教融合 天使板公司与多所高校签约

近日，广东股权交易中心天使板在广州成功举行合作共建签约暨启动试运营仪式，将引导更多创业资源参与产教融合、服务创新创业人才协同培养。

据了解，天使板是广东股权交易中心（广东股交）作为广东省区域性股权市场运营机构，按照市场化原则与广东创新创业科技服务有限公司（以下简称“广创”）合作共建。广创的董事长曾钫是教育部第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛（以下简称“大创赛”）评委，总经理孙焱也曾担任大创赛的评委，目前还担任中国高校创新创业教育联盟投融资专委会秘书长一职。

曾钫表示，广创公司首批已与中关村天使投资联盟、中国高校创新创业教育联盟投融委、中国母基金联盟、中国全球MBA发展论坛促进会、全球青年创新领袖共同体促进会、大湾区科技创新服务中心等早期创业投资和创业人才培养领域有影响力的行业组织代表签署了战略合作协议。

据悉，拟在天使板展示融资的广东天物新材料科技有限公司已与华南理工大学共建外骨骼机器人联合实验室。该实验室以单位和学校为主体，以项目为载体，以团队为核心助力智能穿戴研发项目。英视睿达目前已经在清华海峡研究院设立了环境大数据中心，还与北京邮电大学合作共建“英视·北邮智能环境大数据创新应用联合实验室”。据了解，双方以北京邮电大学多媒体通信与模式识别实验室为主要依托，商议联合建立和运作“智能环境大数据创新应用联合实验室”。

据悉，天使板首批融资公司所处行业涉及节能环保、大数据、AI、机器人、物联网、生物技术、新能源、新材料等泛教育领域。

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)