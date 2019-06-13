原标题：把学习成果转化为加快推进教育现代化的强大动力

6月10日，教育部在京举行《深入学习习近平关于教育的重要论述》出版座谈会，教育部党组书记、部长陈宝生出席会议并讲话。他强调，教育战线要以《深入学习习近平关于教育的重要论述》出版为契机，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学懂、弄通、做实、融入上下功夫，深入、扎实、系统推进学习，把学习的成果转化为奋进的动力，加快推进教育现代化，建设教育强国，努力办好人民满意的教育。

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以此指导新时代中国教育改革发展实践，教育部党组成立课题组，对党的十八大以来习近平总书记关于教育的一系列新理念新思想新观点，分专题进行了系统梳理、深入研究和全面解读，在此基础上形成了《深入学习习近平关于教育的重要论述》一书，已由人民出版社出版。

陈宝生指出，习近平总书记关于教育的重要论述，系统回答了一系列方向性、全局性、战略性重大问题，标志着我们党对教育发展规律的认识达到了新高度，为新时代中国特色社会主义教育提供了根本遵循。教育战线要参悟透、领会准、运用好总书记关于教育的重要论述。一是真学真用。总书记关于教育的重要论述为新时代中国特色社会主义教育指明了方向指明了道路、揭示了本质揭示了规律、给出了要求给出了方法，教育战线要紧密联系工作实际，真学真用，把总书记关于教育的重要论述落下去、落到位。二是学深学透。要深刻领会总书记关于教育地位作用和目标的重要论述、总书记关于立德树人这一根本任务的重要论述、总书记关于教师队伍建设的重要论述、总书记关于教育改革的重要论述、总书记关于党对教育工作全面领导的重要论述，掌握全面、把握重点、理解难点。三是会学善学。要坚持融入思想学、形成体系学、带着问题学、提升本领学，学习好宣传好落实好总书记关于教育的重要论述，提高政治站位、提升理论自觉、树立问题导向，坚持真学、真懂、真信、真用，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。

陈宝生对教育战线深入推进学习实践提出要求。一是推动学习，思想和行动要真正进入新时代。要坚持问题导向、实践导向、理论导向、任务导向，通过学习推动教育战线在思想上、行动上、理论上、实践上整体进入新时代。二是推动学习，要带着感情学习践行。总书记关于教育的重要论述讲的是我们家的事、我们正在干的事、我们将要办的事，要带着感情着力解决中央关心、社会关注、百姓关切的问题。三是推动学习，要联系“不忘初心、牢记使命”主题教育深入学。要在主题教育中，结合教育战线工作实际、面临主要问题、事业发展中的主要矛盾，深入理解“不忘初心、牢记使命”这一重大理论和实践命题。四是推动学习，要紧盯目标抓实学。要紧紧盯住加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育的目标，切实解决好人民群众反映强烈的问题。

会上，人民出版社介绍了本书出版情况，8位专家及教育部门和大中小学师生代表，先后围绕深入学习习近平总书记关于教育的重要论述及该书的主旨内涵、主要特点、指导意义作交流发言。会上还举行了向北京大学、中国人民大学、北京外国语大学、国家教育行政学院、中国教育科学研究院、清华大学附属中学、北京市第三十五中学、北京市海淀区民族小学等单位的赠书仪式。

教育部党组成员、副部长翁铁慧主持会议。中宣部、人民出版社相关负责人、课题组专家出席会议。教育部有关司局和直属单位负责人，教育部门、大中小学书记校长师生代表参加会议。（记者 柴葳）

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