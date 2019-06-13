汇聚高校创新资源 教育部：13所高校成立乡村振兴学院

昨日，教育部在西北农林科技大学召开发布会，解读《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018—2022年）》（以下简称《行动计划》）。教育部科学技术司司长雷朝滋在新闻发布会上表示，目前，已经有30余所高校制定了服务乡村振兴工作方案，13所高校成立了乡村振兴学院。

据介绍，教育部于2018年底出台《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018-2022年）》。长期以来，高校作为农业农村领域人才培养、科技创新、社会服务、文化传承、国际合作交流的重要力量，在服务新农村建设、精准扶贫等行动中发挥了重要作用。

雷朝滋表示，《行动计划》对高校科技创新服务乡村振兴作出了总体设计和系统部署。计划通过五年左右的时间，逐步完善高校科技创新体系布局，强化高校科技和人才支撑能力，显著提升高校服务乡村振兴的质量，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的人才队伍，使高校成为服务乡村振兴战略科技创新和技术供给的重要力量、高层次人才培养集聚的高地、体制机制改革的试验田、政策咨询研究的高端智库，为乡村振兴战略的实施提供坚实的支撑和保障。

据了解，《行动计划》内容可以概括为：一个体系、两个支撑、三个服务、四个保障、五个原则、六个战略、七个行动，即加快构建高校支撑乡村振兴的科技创新体系；强化科技支撑和人才支撑；服务农业、农村、农民；从加强组织领导、强化实施落地、创新体制机制、加强宣传推广四个方面做好保障；坚持立德树人、创新引领、服务导向、开放协同、国际视野五项原则；协同推进科教兴国、人才强国、创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展、可持续发展六大国家战略；组织实施七大行动，并细分为19项重点任务和7个专栏。

《行动计划》出台后，各高校积极响应，围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，进一步汇聚高校创新资源，深入推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

雷朝滋表示，下个阶段，将围绕以下三方面，更好地推进《行动计划》落实。具体包括：

第一，统筹资源配置，加大政策支持。引导高校在“双一流”建设中加大对乡村振兴领域相关学科的投入；支持高校通过中央高校基本科研业务费等资源，加强对从事乡村振兴相关基础性研究、技术推广研究的科技人才和优秀创新团队的稳定支持。布局一批乡村振兴领域创新平台，建设交叉研究的前沿科学中心，鼓励高校进行评价机制改革，充分调动各类科技人员参与农业科技创新、农业技术推广服务的积极性。

第二，落实立德树人，强化实践教育。聚焦乡村振兴战略实施中的重大需求，推进产教融合，加快一流农业大学、一流农业学科建设，在服务乡村振兴过程中，充分发挥创新实践、生产实践、扶贫实践等对高质量人才培养的重要作用，推动科技创新、人才培养、社会服务的有机结合，引导学生植根乡土乡村，将论文写在祖国大地上。

第三，决胜脱贫攻坚，做好统筹衔接。打赢脱贫攻坚战是乡村振兴的前提和基础，实施乡村振兴战略是脱贫攻坚的巩固和提升，教育部将支持高校组织专家学者、科技服务团、博士生服务团等队伍，深入贫困地区，发动企业、校友等多方力量，帮助贫困地区打造新产业、完善产业链、拓展农业功能、发展新型业态，展现在脱贫攻坚和乡村振兴中的“高校力量”。（王琦）

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