“学费打折”你可别信

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不少留学生在国外学习的时候，都曾收到过声称可以帮自己缴纳“打折学费”的信息，打着“95折”“7折”“6折”的幌子，看似“诱人”的价格，实则却是陷阱。

天上不会掉“馅饼”。学子被骗钱财只是一方面，更严重的是触犯了当地法律，为图所谓便宜，付出沉重代价。

“代缴学费” 被控重罪

对于在美国新罕布什尔大学就读的中国学生小李和小王来说，最近的经历实在“糟心”。他们被控犯A类信用卡欺诈罪。其中，小李被控9项欺诈罪名，小王被控1项重罪和1项欺诈未遂轻罪。两人被警方抓捕后缴纳了5000美元保释金获释，但两人的护照都已被扣留。

根据两人提交的证词，一名陌生人通过短信联系到了他们，声称可以6折代缴学费，同时还能用折扣价帮买汽车保险、帮付房租等，小李和小王便轻信了对方，答应让对方代付学费。事实上，陌生人帮小李交学费所用的信用卡是盗用别人的，这些持卡人分布在美国的6个州，甚至还有一位远在澳大利亚。

记者在查阅相关资料后发现，这样的骗局并不鲜见，犯罪手法也高度一致。

常见的做法是，不法分子通过微信、短信、论坛等渠道发布一些“学费优惠”的信息，声称自己的信用卡有返现折扣，而返现部分正是留学生可以省下的钱。发布该信息的不法分子声称，自己只为获得信用卡积分。为取得留学生信任，他们甚至承诺可以在“代缴学费”成功后再收费。而留学生一旦同意让对方代缴学费，不法分子就会盗刷别人的信用卡支付学子的学费，留学生在收到学校确认支付学费的邮件后，将钱转账给不法分子。当信用卡持卡人发现自己的信用卡被盗刷而报警后，校方认定已支付的学费无效，通知学生再次缴费，这时留学生才会意识到自己被骗了。此时，骗子早已无迹可寻。

骗局“套路” 层出不穷

2016年，美国华盛顿大学的一起留学学费诈骗案曾引发广泛关注，90名在华盛顿大学就读的中国学生找人代缴学费，共被骗近100万美元。犯罪分子作案手法也是盗刷信用卡代缴学费，在当时，他们给学生的折扣价是“95折”，因为“这样听上去更‘可信’”。

同样的骗局模式，在美国迈阿密大学、宾夕法尼亚州立大学、加州大学圣地亚哥分校等多所高校都曾出现过，其中不乏中国学生被骗的案例。

启德留学北京分公司加拿大项目经理杨建萍在接受本报记者采访时表示，留学生想要在国外节省一部分花销的心理，也是造成其被骗的客观原因。“我们的统计数据显示，如今出国留学的人越来越多，有的学生家庭经济条件并不特别优越，又不想去打工挣钱，听说有‘省学费’的渠道，可能就会轻信，实际上是‘贪小便宜吃大亏’。”杨建萍说。

正在美国读硕士的付玲（化名）告诉记者，不仅有“学费折扣”，留学期间她还在一些微信群聊里看到有人发布“超低价机票”“折扣门票”等信息，也是不法分子通过盗刷信用卡买票后再转卖给留学生。她说，自己虽然从未使用过这些渠道，但身边有朋友上当，“在美国，一些场合内刷信用卡不必输入密码，因此信用卡被盗刷的几率大于国内，这些卖给留学生的‘折扣产品’很可能就是盗刷他人信用卡而得，利用了一些学生图便宜的心理”。付玲说。

莫贪便宜 谨防上当

骗局简单，“套路”清晰，却为何屡屡有留学生上当？究其根源，还是“贪便宜”的心理作祟。

杨建萍认为，学子一定要摒弃“占便宜”的心态，天下没有免费的午餐，也不会有平白无故的“学费打折”。要提高警觉，使用正规的学费缴纳渠道交费，“学子现在有3种主要的学费缴纳方式可以选择，一是直接从国内汇款到学校指定账户，这种方法使用的人最多；二是在专用汇款平台上支付学费；三是采用第三方线上留学付费平台。”她告诉记者。

值得注意的是，虽然绝大多数学子在被骗之前并不了解不法分子的“套路”，但也有个别学生在明知对方盗刷他人信用卡的情况下，仍抱着侥幸心理选择接受对方的“服务”，踩到了法律红线。行业分析人士提醒，当遇到类似“打折学费”的渠道时，学子应及时报警并与校方联系，不要因贪图一时小利而成为犯罪分子的帮凶。

杨建萍同时建议，在防范“学费打折”骗局的同时，留学生在海外也要注意保护好自己的信用卡不被盗刷。“要保管好自己的信用卡，不能随意透露卡号、安全码等信息，也可以限定每日免密支付的额度，做好财产安全防范工作。”她说。

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