央企为香港大学生搭建青春淬炼舞台

近日，在2019“共创系列”香港大学生北京暑期实习团赴中央企业实习欢迎式上，两年前作为实习团团长曾来央企实习的粱镗辉向学弟学妹们分享了他的收获：“在央企的实习让我的普通话进步很大，在找工作时的面试中对答如流。在央企的实习经历更让我对国家社会的发展有了更深了解，同时学会如何与同事加强沟通合作，更具有团队合作精神……”如今，粱镗辉已经是香港青年联会副秘书长。

中国通用技术集团团委书记王妘时隔两年再次见到粱镗辉感慨颇多。“梁同学越来越成熟自信，普通话也越来越好了。”她说，央企为香港大学生搭建了一个优秀的工作平台，帮助同学们在挑战中锤炼专业技能，提升工作能力，“香港大学生与内地同龄人进行交流沟通，不同的社会背景和文化环境的年轻人在思维碰撞中彼此了解，缔结友谊。”

在欢迎式上，中央企业团工委用一段短片向实习生们展示了新中国成立70年来央企栉风沐雨的发展历程。“中央企业的发展史就是一部民族工业的振兴史。”中央企业团工委副书记、中央企业青联秘书长张蕾蕾向同学们介绍说，中央企业是中国经济的压舱石和顶梁柱，是参与“一带一路”建设的主力军，肩负着推动中国装备、中国技术、中国标准、中国服务走出去的重任。

“看到央企良好的发展趋势和祖国强大的综合实力，我感到即使是一个实习生，也要百分百专注每一项工作任务。”2019“共创系列”北京暑期实习团团长马海怡从报名参加此次实习活动开始就满怀期待，“多听，多看，多交流，虽然实习时间只有6周，但希望自己能多学到一些。”

与马海怡一样，香港理工大学大四学生许建邦也对进入央企实习饱含期待。他告诉记者，内地拥有更广阔的市场和就业机会，经济社会发展速度突飞猛进，这与央企的贡献密不可分。“央企对国家发展起着举足轻重的作用，同时也肩负着多重社会责任，包括提供公共产品的服务，抗击自然灾害等，我很珍惜这次实习机会。”许建邦说。

香港大学生“共创系列”暑期实习计划由文化和旅游部港澳台办公室、中央企业青联、香港青年联会等18家机构联合主办，目的是帮助香港大学生了解国情，推进内地与香港青少年交流。今年是“共创系列”香港大学生暑期实习团第11次走进中央企业，来自香港大学、香港中文大学、香港科技大学等9所高校的46名大学生，将分别进入中国华电集团、中国通用技术集团、中国中铁、中交集团等15家中央企业，开始一段精彩的实习体验。张蕾蕾说，过去10年，央企不断对香港大学生的央企实习活动进行规范、创新和完善，形成了央企欢迎式、结业式、导师制等行之有效的工作模式以及香港大学生对话央企高管等品牌活动。截至目前，中央企业青联和多家在京企业共为498名香港大学生提供了实习机会。

“每年我们都会为香港大学生的实习工作悉心准备，为实习生配备工作导师、统筹安排实习岗位、精心搭建学习平台，同时也在生活上指派专人负责，提供及时帮助。”中国华电集团有限公司董事、党组副书记任书辉说，“对于香港的大学生而言，这是一次了解内地职场、拓宽就业渠道的好机会，实习工作中会面临如何处理一些具体的问题和挑战等考验。对于内地经济社会发展的脉搏和人文历史等，相信他们也会悉心去观察、去思考。”（曾宪旭）

来源：《中国青年报》（2019年06月12日 02 版）

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