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武汉新增9所市级示范幼儿园

2019年06月11日10:20  来源：武汉晨报
 
原标题：武汉新增9所“市示范”幼儿园

6月10日，武汉市教育局、市人民政府教育督导室发出通知：认定市直属机关常青育才幼儿园等9所幼儿园为新一批市级示范幼儿园，市常青童梦幼儿园等6所幼儿园通过市级示范幼儿园预检，江岸区实验幼儿园等8所幼儿园通过市级示范幼儿园复评。

同时，武汉市教育局认定青山区金钥匙学前教育中心第五幼儿园复评结果“不合格”，亮黄牌，限期一年整改。若一年整改期满后，经复评仍不达标，将取消市级示范等级。

2018年新认定市级示范幼儿园名单

（第十七批）（共9所）

市直属机关常青育才幼儿园（公办）

汉阳区白鹤幼儿园（公办）

武汉理工大学余家头校区幼儿园（公办）

蔡甸区奓山中心幼儿园（公办）

江夏区郑店中心幼儿园（公办）

黄陂区盘龙城经济开发区中心幼儿园（公办）

新洲区仓埠街中心幼儿园（公办）

武汉经济技术开发区凤凰苑幼儿园（公办）

武汉东湖新技术开发区谷尚居幼儿园（民办）

2018年通过市级示范幼儿园

预检园所名单（第十八批）（共6所）

武汉市常青童梦幼儿园（公办）

湖北省供销社幼儿园（公办）

东西湖区凌云幼儿园（公办）

东西湖区柏泉实验幼儿园（公办）

蔡甸区永安中心幼儿园（公办）

江夏区金口中心幼儿园（公办）

2018年市级示范幼儿园复评结果

一、复评合格（8所）

江岸区实验幼儿园（公办）

硚口区机关幼儿园（公办）

华中科技大学同济医学院附属幼儿园（公办）

武汉大学三分园（公办）

武汉大学四分园（公办）

武钢幼教中心青青幼儿世界·新世纪园（民办）

武钢幼教中心青青幼儿世界·金色阳光园（民办）

武汉经济技术开发区薛峰幼儿园（公办）

二、复评不合格（1所，亮黄牌）

青山区金钥匙学前教育中心第五幼儿园（民办）

（刘嘉）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)
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