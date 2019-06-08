今年语文高考试卷释放了哪些改革信号

“满满的正能量、浓浓的育人味”“德智体美劳高考全体现，试卷带领孩子美起来动起来”“高考试题让学生答卷有益”……这是专家们对今年高考语文试题的评价。

6月7日是2019年高考第一天，今年全国高考语文科共有8套试卷，其中教育部考试中心统一命制3套，北京、天津、上海、江苏、浙江分省自主命制5套。专家指出，所有试题均保持较高质量及合理难度。

记者第一时间采访了高考命题专家、高校教授及一线语文教师，梳理今年的语文高考试题所释放的改革信号。

满满的正能量

既要弘扬主旋律选材也要贴近学生的生活和实际

专家们都对今年全国II卷的作文题目“青春接棒，强国有我”表示了赞赏，他们认为，今年的高考语文命题充分发挥语文学科的特点，将深厚的家国情怀以贴近现实、贴近考生的方式，生动地呈现在试题之中，营造极富时代特点和青春色彩的语境，彰显高考育人功能。专家们同时认为语文命题从材料选择、题目设置等方面充分挖掘优秀品德文化内涵，切实发挥优秀文化的浸润功能、榜样人物的示范功能，对考生及青少年的品德修养起到潜移默化的引导作用。

比如，全国Ⅰ卷名篇名句默写题要求默写范仲淹《渔家傲（塞下秋来风景异）》中“浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计”，表达的是为国戍边、牺牲自我的奉献精神。全国III卷默写题要求默写《论语?子罕》中的“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”，喻示的是青少年要有坚定的理想，要有百折不回的意志。“命题充分发挥优秀文化的浸润功能，利用传统的优秀品格感染学生、影响学生。”高考命题专家说，再比如，全国Ⅰ卷名篇名句默写李白《蜀道难》中“地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连”两句，隐含的是传说中“五丁开山”的奋斗故事。全国Ⅰ卷文学类文本阅读材料选用了鲁迅的《理水》，小说塑造的大禹及其随员正是“埋头苦干、拼命硬干”的实干家、奋斗者的真实写照。命题设置就是在着意引导考生思考“中国的脊梁”，进一步强化奋斗者形象。

“试卷要弘扬主旋律和正能量，但是选材还是要贴近学生的生活和实际的。”华东师范大学教授巢宗祺说，本次语文试卷恰恰做到了这一点。全国卷中，材料涉及港珠澳大桥、“一带一路”、“嫦娥四号”等国家发展热点，也涉及世乒赛、冬奥会等体育热点，传统音乐、中国书画等文化热点，还出现了一些现实中的“压力与肥胖”、生物酶与饮酒等生活热点。专家指出，这种选材设计，贴近生活的实际和学生的实际，有助于引导考生在生活中发现语文、理解语文、应用语文，在应用语文中感受生活、理解生活，参与社会、服务社会。

更强调思辨

高考试题既要服务高校选才也要引导高中教学

应该说，每年高考试题之所以受到如此广泛重视，不仅因为高考关系到万千学子的命运，同时，人们也从高考的变化中探寻着我国基础教育和高等教育的改革方向。

“从今年的高考语文试题看，服务高校选才和引导高中教学这两个功能都体现得非常好。”清华大学教授谢维和说。比如全国I、II、III卷中的第二十题，学生在进行每一次填答时，都要建立在严谨的逻辑推理基础上，“这与大学的逻辑性训练非常一致。”

“确实，这几年的高考试题强调思辨和论述了。”中国教育在线总编辑陈志文说。这个特点从今年的作文题上就有明显的体现。“比如今年的江苏卷以‘五位调和’为主题，‘物各有性，水至淡，盐得味。水加水还是水，盐加盐还是盐。’实际上是引导考生能换位思考，然后写出自己的体会和感受，这是在督促学生去思辨。这一方面检验同学们的论述能力，同时也对同学们的独立思考和思辨能力进行考察。如果没有很好的思辨能力，很难写出优秀的作文。”

高考命题上的特点，一定会影响到基础教育。

一位来自一线的语文教师指出，老师们不一定都会去认真研究课程标准，但是所有老师都会研究高考试题。

因此，既然“指挥棒”确实存在，那就应该用好它。

教育部高考命题专家指出，从今年的语文高考试卷看，确实实现了“精准落实高考评价体系，持续深化语文科考试内容改革”这样的命题目标：适应新时代高素质人才需求，紧密衔接高中课程标准，精准落实基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求，持续深化考试内容改革，增长考生知识见识，提高考生能力素养，凸显语文学科的应用导向，突出试题命制的情境设计。在服务高校人才选拔的同时，引导基础语文教育的改革方向，促进素质教育的全面发展。

语文改革不需要炒作

提高学生关键能力是根本

应该说，随着高考改革的不断深入，学生和家长对语文的重视程度正在提高，甚至有人提出了“得语文者得天下”的说法。不过也有专家指出，现在社会上也存在着对高考甚至对整个语文改革过度关注的倾向，不少人对语文的重视还停留在“语文能拉分”这种浅层次的认识上。

这种“热炒”语文的现象并不利于语文学科的改革。“我甚至发现，现在有的小学生的作业也有往高考的出题思路上靠的现象。”巢宗祺教授说。这种倾向非常不好，因为高考的考察是以理解为主的，但是我们小学阶段的语文教育重点并不在这里，而是语文的直觉的培养，靠的是丰富的积累。“小学阶段孩子出现的病句，老师根本不需要去特别纠正，随着语感的丰富，这些问题都会迎刃而解。”

专家指出，语文改革不需要炒作，而是应该聚焦在如何提高学生的语文关键能力上。

高考命题专家介绍，“强化学生关键能力培养”是新一轮高考内容改革的重点，而今年的高考语文命题正是聚焦在了全面考查考生的信息处理、逻辑思辨、审美鉴赏、探究创新、语言表达等语文学科的关键能力上。信息处理能力是21世纪人才的核心竞争力，从今年的试卷中，我们就能看到考题加大了对考生实用信息处理能力的考查力度。全国I、II、III卷均在论述类文本、实用类文本、文学类文本及文言文阅读部分专门设题，重点考查考生面对不同问题情境时的信息处理能力。此外，在语言文字运用部分第21题还要求考生对一则真实新闻报道进行关键信息提炼。“这一创新题型引导考生在真实的生活情境中进行信息的获取、筛选、提炼和表达，有助于进一步强化信息处理能力的实用导向。”高考命题专家说。

远离“炒作”，把焦点放在学生语文关键能力的提高上，其实更有助于人们对语文的改革保持更为理性的认识，寻找真正的问题。

“应该看到，我们的学生在语文能力上还存在着比较明显的欠缺，比如说，如何表达。”北京大学教授陆俭明说。

很多专家都有类似的感受。

陈志文介绍：“一些高校正在把表达与写作作为大学生的必修课，这件事本身就说明我们同学在这方面存在着普遍欠缺。”

这个问题的解决依靠的不是几次作文突击教学，而是要体现在语文教学的方方面面。陆俭明教授举例，鲁迅的作品《祝福》中有一段对祥林嫂的描写：“她一手提着竹篮，内中一个破碗，空的；一手拄着一支比她更长的竹竿，下端开了裂。”

“我们的教师要在教学中引导学生：能否把这样的句子改成一个长句？‘比她更长的竹竿’能否去掉那个‘比她更长’这个修饰？在课堂上进行这样的引导，才能让学生逐步去学会思考，表达能力才能真正提高。”陆俭明说。（中国青年报·中青在线记者 樊未晨）

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