广东高考报考人数76.8万，对特殊考生首次使用盲文

今年高考，广东省普通高考报考人数76.8万，比去年增加1万。参加6月7、8日高考的学生为68.5万，比去年增加0.2万。今年，广东在21个地市共设立470个考点，设置2.38万个考场。今天，广东省教育考试院副院长范韶彬介绍，广东高考为124位特殊考生提供合理便利服务，并首次使用盲文，确保每一位考生不因特殊情况而失去高考机会。

据介绍，今年广东高考启用了99间备用课室，安排残疾和特殊考生考试。21个地市也通过多种渠道，用心用情用功做好服务保障。针对考生忘带准考证的情况，中山市首创无人机送证服务；东莞市为考生提供身份远程核验服务，为考生加急办理身份证开辟绿色通道，并实行“一键移车”服务高考出行；河源市开通420辆“爱心直通车”免费接送考生；清远首次推出全市14个考点精准气象服务，考生可及时获取天气信息等。

尤其值得注意的是，今年广东首次启用盲文试卷，粤东揭阳有一位盲人考生参加高考，并申请启用特殊试卷。“各级招考、公安部门全力配合，我们派出专人去北京专门为他领卷子回来，给他安排考试。这个考生目前考试过程比较顺利。”范韶彬说。

昨日早上8:00，中山市一中初中部停车场内，一架无人机正在附近道路盘旋。不久后，另一架从中山大信商务会议中心酒店起飞的无人机，到达中山市一中考点上空。无人机从200米高空缓慢降到20多米，将一个装着“准考证”的小盒子投递到地面。这是中山市公安局今年为保障高考顺利进行而首次开展的警用无人机勤务工作的演练。当天，中山市10个考点外均有无人机空中执勤，对各大考点周边道路开展空中巡逻，实时监控路况。同时，在市区内创新警用无人机空投战法，开展警用无人机空中点对点运送考生证件资料服务。

针对今年的语文高考作文，华南师范大学文学院院长段吉方教授点评：今年普通高考语文作文题目是要求考生面向全校（复兴中学）同学写一篇演讲稿，倡议“热爱劳动，从我做起”。考题贴近生活，开放性强，考题既有限定性因素，也包含了非常广泛的非限定性因素，有利于考生结合自身生活感受、情感经验挖掘材料内涵，拓展思路，充分表达对劳动的认识，彰显新时代青年的人生观、价值观、劳动观。

段吉方说，考题围绕劳动展开，但内容层次、思想逻辑多元化蕴含，贴近考生实际。考生可以从身心、道德、社会、文化等多角度展开探究性思考，有利于考查学生创造性思维、开放性思维、辩证思维的能力。考题包含自我反思意识，蕴含对科技进步、时代发展和个人成长的多方面展望。倡导社会主义核心价值观，体现了培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的教育方针。

昨日，华师附中门口，来自湖北武汉的丁美香为了陪外孙高绅博高考，特意提前来到了广州。不同于其他陪考家长紧张的情绪，丁香美自信地说，外孙就读于东圃中学，平时考试成绩一直在年级前十名，因此她对外孙的高考很有信心。原本，丁美香每年端午节都会去当赛龙舟的志愿者，为了这次陪考，她打破了自己多年来的习惯，放弃了端午的志愿活动。另外，丁香美准备了6件旗袍，想让外孙每一门科目都“旗开得胜”。

李昕的孩子为了应对高考，原本在深圳工作的李昕夫妇请假来到广州进行陪考。对于高考，李昕并没有给孩子施加压力，他认为，陪考也属于家长的一种人生经历，“其实我觉得高考就是人生的一个点而已，不必施加太多压力。”（中国青年报·中青在线记者林洁）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)