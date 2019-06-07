原标题：高考生最讨厌听到的话 “别紧张”果然上榜

朱卫国 摄

今天高考，许多爸妈可能比考生还紧张：精心准备的饭菜是否合孩子口味？他（她）答题顺利吗？孩子从考场走出来，应该说些什么……

的确，面对“00后”这一代，“说什么”成了一个令家长无比纠结的问题。

你知道高考这几天，孩子们最想听什么、做什么吗？考前，钱报记者在杭城多所高中做了入班调查，也和不少高考过来人聊了聊，才有了份“高考期间家长说话指南”。

只能帮到这里了，拿走不谢。

最想听到的话TOP10

1. 考完想去哪里玩，就去哪里玩。

2.考完就给你换新电脑、手机。

3.你想买的XX我已经下单了，高考完就能收到。

4.不要太在意结果，认真去考就行。

5.祝你超常发挥！

6.你可以的！

7.你怎么考都能进重点大学。

8.我尊重你的选择。

9.今天累吗，好好休息。

10.（保持沉默）

最讨厌听到的话TOP10

1.你总能考进XX学校，至少得考进XX学校。

2.你一定能考到XXX分的。

3.考不好的话，你好意思吗？

4.如果没考好，你以后就只能……

5.写完作业没？写完了继续写课外作业。

6.抓紧学习，就剩最后几天了。

7.你看XX同学，成绩比你差但比你用功；XX同学成绩比你好，比你还用功。

8.别紧张，反正到这个时候也成定局了。

9.考不好也就这样了。

10.这三年就看今天了！

高考前一晚，我崩溃了

讲述人：网友

在新浪微博上，有个网友讲述的一件和高考有关的“让人崩溃的往事”，得到了数千个赞。她的故事大致是这样的：

我是一名女生，10前参加的高考。我要说的事和我妈妈有关。

我的妈妈是一名很强势的女性，可能还有强迫症。在高三这一年，她给我买了很多参考书、习题集。当然了，在我们那个学校，几乎每个高三学生都有这么一大堆学习资料，只是我的资料看起来要特别壮观些。这些资料堆在我的卧室里，书桌上、床边，到处都是。妈妈曾经试着整理，又怕弄乱了我需要时找不到，就没有管了。

高考前那个晚上，我们一家人吃完晚饭，一开始气氛还是挺轻松的。等我洗洗涮涮回到房间准备睡觉，却被眼前的一幕惊呆了。

我妈把我所有的学习资料全都清扫一空，一本也没剩下！房间变得和以前一样干净整洁了。你知道吗，那一刻我真的是崩溃了，痛哭起来，冲到妈妈前面撕心裂肺地大喊：“你就不能再等一天再收拾吗？一天都等不了吗？！”

当时，我爸我妈都傻在那里，不知所措。那天晚上没睡好，第二天精神很差，考得也不是很好。这件事我也一直记着，每到高考就会想起。

能不能别问我考什么

讲述人：蒋汉琳，浙工大计算机学院2018级本科生

高考那会儿，我爸往家里搬回了很多寓意很好的盆栽，比如开着大红花朵的植物，比如寓意节节高的竹子。他们表现得很含蓄，但因为这些植物，家里迎考气氛很浓郁。

那时最讨厌爸妈会反反复复问一些很常识性的问题，比如“今天考什么啊，明天考什么啊，考什么的时候你要注意什么啊……”出门前，还会多次提醒，“要带的笔啊橡皮啊一定要带好，不要忘记。”

其实，我当时除了考试，已经一脑袋浆糊了。他们问的这些事，网上就可以查到，不应该到临考试了再来问吧？再说这些问题没有任何意义，不应该再拿来烦我。

还有，“你看看人家谁谁谁怎么样”这样的话也很伤人，很容易让考生挫败感爆棚。

我真的吃不下了

讲述人：许学彬，中国计量大学光电学院2018级学生

回顾去年的高考，最希望父母那几天不要跟我讲话。鼓励我会嫌烦，批评我心态会崩，在吃喝上尽力满足我就是最大的支持了。

需要解释一下，尽力满足，就是按照考生的想法来，不要强加给他们一些家长的观念和行为规划。家长一定要配合好考生平稳备考，这个时候，保持心情愉悦最要紧。

印象最深刻的是，我高考时最有把握的数学考砸了，出场时特别难受，啥都不想吃，但是爸妈非要我吃点东西，说什么“不吃饱怎么有力气写试卷”。于是我就化悲愤为食量，一下子就吃撑了，难受了好久。所以，高考期间父母最好少给孩子送补品和美食，吃太多身体会受不了。

高考的时候，我的建议是不要搞“特殊化”。什么意思呢？就是说不要因为明天高考了今天就大鱼大肉，或者本来是住校生结果因为高考了就要回家住。平常怎么来，高考期间就怎么来，那样是最舒服的一种状态，搞“特殊”容易让人紧张。

最难忘那口奶茶

讲述人：李琪琨，2018年参加高考，宁波大学汉语言文学专业

高考期间，我是住校的。平时不常来学校的爸妈，那两天准时在早上7点半出现，带了许多好吃的，一边看我吃一边陪我聊天。后来听我爸讲，我妈当时老是丢三落四，心里明明很紧张，但在我面前却假装淡定。

一般都是我在说，吐槽一下学校的高考餐，畅想一下未来的大学……爸妈就在一旁乖乖地听着，时不时蹦出几个“嗯、是的、很好”之类的话附和一下。

现在回想起来，我很感谢爸妈这种适度并克制的支持，让我感觉很舒服，紧绷的心情得到了放松。我高考发挥得比较好，也有爸妈“不打扰”的功劳。其中最难忘的，是他们满足了我对一杯奶茶的执念。

每天他们来学校前，都会问我“想吃什么”。我是慈溪人，高考时杨梅刚刚上市，就说要吃杨梅，还点了好久没有喝过的奶茶。虽然父母都觉得奶茶不算健康食品，不是很想给我买，但最后还是带来了一大杯，破例准我喝了几大口，当时真的是太满足了。

妈妈出现在楼梯转角处

讲述人：赵亮（化名），2014年参加高考，现在互联网公司上班

那天好像一场考试刚结束，我发挥得不是很好，心里无比自责，在去食堂的路上，忽然看到我妈在楼梯转角处出现。具体的场景有点忘了，只记得当时一下子轻松了，一路奔跑下了楼梯，扑进妈妈怀里来了一个大大的拥抱。

我的父母一直在广东工作，高考前夕，妈妈特地提前一个月从广东回到老家，在学校附近租了房子，用每天送晚饭的方式陪我迎接高考。我以前不喜欢吃广式的鸽子汤，觉得太甜了，但是妈妈那时给我煲了一次，我很开心地喝完了。

其实，知道妈妈回来的时候心里还有点不安，怕她在身边会管教我，说一些“一定要考好”或“机会只有一次”的话，徒增压力。后来发现这样的担心是多余的。

每天晚饭见面，妈妈从不和我聊学习，而是和我聊一些小时候的事，或说些家常话。我小时候的好多谜团，都是在那段时间解开的。感觉这种聊天，就是我高考期间最好的解压方式。而且有了妈妈的陪伴，高考也不再那么可怕了。（本报通讯员 陈宏程 戴欣怡 杨希林 本报记者 沈蒙和 陈素萍）

(责编：郝孟佳、熊旭)