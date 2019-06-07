高考最可贵在于“相信的力量”

恢复高考四十多年来，无数人通过高考改变了命运，高考依然是值得尊敬和相信的；无数人通过拼搏进取实现了人生进位，这个社会从来都不吝啬对于奋斗者的喜爱，这个时代依然值得相信和期待。高考是全社会的事，人们关注着高考，适当为高考让步，正是基于对希望的认同，对相信的尊重。

今天是2019年全国高考的第一天。教育部公布的数据显示，今年参加高考的考生人数为1031万人，这是继2009年1020万人之后，高考报名人数第二次破千万。考生背后是家庭，家庭背后是国家，一个个考生，维系着一个个家庭的希望，何尝不是在维系着这个国家的希望。

我国恢复高考制度已经四十多年，虽然已经整体进入机会多元时代，虽然人们一再希望不要再出现“一考定终身”，希望高考不再承担阶层上升唯一通道的使命，但在谈论高考时，使用得最多的，依然是“希望”这个词。“希望”，不仅是一种可能的结果，还是一种相信的力量。

最好的制度设计，其实是设计一根“进度条”，让每个人每一天的努力，都能通过“进度条”直观地表现出来，“进度条”满了，也就升级了。如果有这根“进度条”，还会有人害怕吃苦吗？这就是一种相信的力量，是一种最简单最直接的相信的力量。选择来自相信，有什么样的相信，就有什么样的选择。这么多人认同高考、选择高考，正是基于一种朴素的相信。

高考不易。二月练题、三月统考、四月校考、六月高考，一路走来，委实辛苦。对于很多考生来说，这样的辛苦，似乎从懂事就开始了，装满了整个人生记忆。但是，对于过来人说，这段时间恰恰是人生难忘的时候。听听过来人的心声，他们最想回到的，其实还是这段时光。青春就是这样，当你意识到它珍贵的时候，它已经过去了；如果一个人在青春时期就能明白青春的意义，那就能自豪地讲青春无悔。

这么多年坚持下来，而且以始终奔跑的姿态，这就是相信。是相信“天道酬勤”，是相信“知识改变命运”，是相信“幸福是奋斗出来的”，是相信人世间的一切美好只能由自己创造。在人的一生中，这段时光，可能也是最能由自己主宰结果的时光。世界上从来没有什么完美的制度，高考也是，但只要维系着相信的力量，高考依然会茁壮成长。

有人说这是一个怀疑的时代，其实更是一个相信的时代。作为一种可贵的科学精神，怀疑当然有其价值，但怀疑不是不再相信，不是拒绝相信，不是怀疑一切、否定一切的虚无主义。无论是一个人，还是一个国家，一旦陷入虚无主义，注定没有未来。对高考考生来说，对我们每个人来说，不管什么时候，都不要失去相信的力量。

越是在怀疑的时候，越需要选择相信——选择相信，就意味着选择坚守、选择理想，选择倾听内心的呼唤。这种相信，是由信仰、信念、信心构成的，这在任何时候都至关重要，比什么都重要。有了相信的力量，才有前进的力量，才能“以梦为马，不负韶华”。对高考考生来说，日日夜夜的付出，叫经受而不是忍受；日日行不怕千万里，叫打磨而不是折磨。

相信的力量，是成长的必需，这也是整个高考和社会的基本面。正如目力所及，这四十多年来，无数人通过高考改变了命运，高考依然是值得尊敬和相信的；无数人通过拼搏进取实现了人生进位，这个社会从来都不吝啬对于奋斗者的喜爱，这个时代依然是一个值得相信和期待的时代。

高考的最可贵之处，就在于相信的力量。这种力量，于成长而言，与阳光空气同样重要。维系一个富有希望的社会，让相信的力量无处不在，是所有人的责任。所以，高考是全社会的事，人们关注着高考，适当为高考让步，正是基于对希望的认同，对相信的尊重。

今天，一个又一个考生，同样基于一种相信，信心十足、镇定自若地走进考场，迎接朝气蓬勃、充满希望的未来。祝福所有的考生得偿所愿，在最好的年纪遇见最好的自己。

《北京青年报》第A02版：青评论

(责编：王子文(实习生)、熊旭)