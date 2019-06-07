“数字化转型”让AI在教育中拥有下一个机会

日前，2019科技创新者大会在北京拉开帷幕。大会以“创新，从不束手待命”为主题，聚焦航空航天、大数据计算、AI应用、数字转型、智能生活、科技金融等前沿话题，站在科技创新第一线的科学家、技术专家和商业领袖相聚于此，共同讨论技术带来的创新之变。

国家工业信息安全发展研究中心系统所所长周剑指出，两化融合和智能制造都分为数字化、网络化、智能化三个阶段，现在国内企业绝大部分处在数字化向智能化转型的阶段，有一部分领先的企业正在从数字化往网络化探索。

品玩创始人兼CEO骆轶航在开场演讲中表示，创新并不完全来自外力逼迫，而是来自自身的需求、雄心和浪漫；创新在当今“逆势”环境下，更加需要主动拥抱全球的智慧和资源，关注基础科学研究与产业的结合，倡导真正硬核技术探索，热切迎接中国科技创新全球化。

网易有道CEO周枫谈到，让AI和教育结合起来就是要变“双师”为“三师”，在原有主讲老师、辅导老师的基础上再增加AI老师。AI老师可以帮助学生进行自适应学习、做外语口语的练习和测评、批改作业等等。周枫认为，AI不会替代老师，两者将在未来很长一段时间内形成互相配合的关系。他希望用三年时间让线上教育的体验大幅优于线下培训的体验。

大会上，品玩代表科技创新者向全场发出几点倡议：第一，共同关注基础科学和前沿科学领域的研究和突破；第二，一起聚焦如何在创新动能的驱动下，做好中国数字化和智能化产业升级；第三，协作建设围绕产业升级的“科技创新者社区”，凝聚科技创新企业、传统产业、学界、工业界、媒体界和营销界的智慧和资源，让科技创新产生真正的商业和社会价值；第四，联合全球化合作伙伴，让中国的科技创新和产业升级产生全球范围的影响力，为全球智能领域的发展提供中国方案。（何淼 褚昕岚）

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