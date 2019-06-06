北京电影学院2019年本科、高职招生章程

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部及各省（自治区、直辖市）教育主管部门普通高等学校招生工作有关规定，为确保北京电影学院本科、高职招生工作顺利进行，规范招生行为，切实维护学校和考生的合法权益，结合北京电影学院实际情况，特制定本章程。

第二条 学校名称：北京电影学院。学校地址：北京市海淀区西土城路四号。上级主管部门：北京市教育委员会。办学性质：公办、全日制普通高等学校。

第三条 北京电影学院面向全国招收符合教育部普通高等学校招生条件（含华侨、港澳台地区）的考生。

第四条 北京电影学院本科层次的招生包括艺术类、普通类，学制四年。高职层次的招生全部为艺术类，学制两年。

第二章 组织机构

第五条 北京电影学院根据教育部的有关规定，设立“北京电影学院本科、高职招生工作领导小组”，全面负责学校本科、高职招生的各项工作。

第六条 招生办公室是北京电影学院组织和实施招生工作的常设机构，具体负责学校本科、高职招生的日常工作。

第七条 北京电影学院设立招生考试监察办公室，负责监督招生考试各项政策和规定的落实，全程对招生工作实施监察。

第三章 招生计划

第八条 北京电影学院严格执行北京市教育委员会下达的招生计划，按照教育部、北京市教育委员会的要求，根据发展规划、办学条件、生源状况、人才需求、学科发展等因素，编制年度招生计划。经学校招生工作领导小组审议，校长办公会审核后，上报上级主管部门审批，审批通过后由各省级招生主管部门向社会公布。

第九条 北京电影学院艺术类本科专业面向全国招生，不编制分省招生计划，文理兼招；普通类本科专业、艺术类高职专业编制分省招生计划。

第十条 报考北京电影学院艺术类专业的考生均须参加专业考试和高考文化课考试。其中，专业考试分为由各省级招生考试机构组织的艺术类专业统考和由我校组织的艺术类专业校考。

※ 按教育部有关文件规定：考生所报考专业属于艺术类省级统考涵盖范围内的，应按照省有关招生规定执行。报考我校的专业是否涵盖在省统考范围以内以及涵盖在哪一类省统考，请考生严格参照所在省（自治区、直辖市）的省级招生考试机构公布的关于艺术类省统考科目涵盖的艺术类专业范围，确认是否涵盖考生所要报考我校的专业，如在涵盖范围内，请考生务必参加且成绩合格。同时按照我校艺术类招生简章相关规定，参加我校组织的艺术类专业校考；省级统考未涵盖的专业，考生可直接参加我校组织的专业考试。参加我校组织的专业考试且专业考试最后一试通过的考生方可填报我校艺术类专业志愿。

第十一条 报考北京电影学院艺术类专业的港澳台侨学生，均须参加我校组织的专业课考试。专业考试最后一试通过的港澳台侨考生，须按照普通高等学校联合招收华侨、港澳地区及台湾省学生的相关规定，参加“联招考试”。“联招考试”文化课报名与文化课划线办法，依据教育部以及中国普通高等学校联合招生办公室的有关文件规定执行。台湾省考生也可选择参加台湾大学入学考试学科能力测试（简称“台湾学测”）。

第四章 录取规则

第十二条 北京电影学院录取工作严格按照招生简章中的招生计划及录取原则进行拟录取。拟录取名单由院系招生工作领导小组集体决定，提交学校招生工作领导小组审批后，提交各省级招生考试机构审核。

第十三条 北京电影学院艺术类本科专业录取规则：

第一类：专业考试合格的考生，高考文化课考试成绩达到校定分数线后，按专业考试成绩从高分到低分排序，择优录取。涉及专业：戏剧影视文学专业、戏剧影视导演专业、表演专业、影视摄影与制作专业、戏剧影视美术设计专业、新媒体艺术专业、环境设计专业、产品设计专业、动画专业、漫画专业、影视技术专业、数字媒体艺术专业。

第二类：专业考试合格的考生，高考文化课考试成绩达到校定分数线后，按文化课成绩与所在省本科一批录取最低控制分数线（文、理）的分数比值从高到低排序，择优录取。涉及专业：录音艺术专业、艺术与科技专业、电影学专业。

第三类：专业考试合格的考生，按参加全国普通高等学校招生考试中的文化考试成绩与所在省本科一批录取最低控制分数线（文、理）的分数比值从高到低排序，择优录取。涉及专业：摄影专业、广播电视编导专业。

校定分数线、分数比值的计算公式为：

分数比值＝考生文化课成绩（含政策性加分）÷ 考生所在省本科一批录取最低控制分数线【文、理】× 100

※ 上述公式在完成乘以100的计算之后，如遇小数点后有多位的情况，即保留小数点后两位小数。对于两位小数后面的小数部分，按照直接舍去不进位的计算办法。例如，某文科考生高考成绩403分，该考生高考所在省的文科本科一批录取最低控制分数线576分，按照上述方法计算出来的分数比值为69.96。

※ 对于实行高考综合改革以及本科录取批次合并的省（自治区、直辖市），我校将按照教育部以及考生所在省（自治区、直辖市）相关规定执行。

例如：在我校去年（2018年）的招生工作中，天津市、辽宁省、山东省、海南省考生使用“自主招生控制分数线”（分文、理）进行分数比值计算；上海市考生使用“自主招生控制分数线”（不分文、理）进行分数比值计算；浙江省考生使用“普通类第一段线”（不分文、理）进行分数比值计算；广东省考生使用“高分优先投档线”（分文、理）进行分数比值计算。

※ 对于个别省份艺术类考生文化成绩满分与普通类考生文化成绩满分不一致时：高考文化课成绩比值计算办法依据考生所在省规定执行；对于考生所在省未做出相关规定的，分数比值计算办法为：【艺术类考生文化成绩（含政策性加分）÷艺术类高考文化满分×普通类高考文化满分】÷考生所在省本科一批录取最低控制分数线【文、理】× 100。（同上：上述公式在完成乘以 100 的计算之后，如遇小数点后有多位的情况，即保留小数点后两位小数。对于两位小数后面的小数部分，按照直接舍去不进位的计算办法。）

※ 若考生所在省（自治区、直辖市）新一年度普通高等学校招生工作有其它补充规定，按相关规定执行。

关于成绩并列：

①按照专业考试成绩排序择优录取的各专业（含招考方向）,录取时如果遇到专业考试成绩并列的情况，则依据考生文化考试成绩的分数比值从高到低排序择优录取。

②按照文化成绩的分数比值排序择优录取的各专业（含招考方向），录取时如果遇到分数比值排序并列的情况，则依据专业考试成绩从高分到低分排序择优录取。

第十四条 北京电影学院艺术类高职专业录取规则：

报考戏剧影视表演专业高职（专科）层次的考生，专业考试合格，文化考试成绩达到考生生源所在省级招生考试机构划定的相应录取最低控制分数线后，按分省计划，以戏剧影视表演专业考试成绩从高分到低分排序，择优录取；如考生所在省（自治区、直辖市）同时还有其它补充规定，则按其规定执行。

报考影视美术专业高职（专科）层次的考生，文化考试成绩达到考生生源所在省级招生考试机构划定的相应录取最低控制分数线后，按分省计划，以美术类省统考专业成绩从高分到低分排序，择优录取。如考生所在省（自治区、直辖市）对录取原则做统一规定，则按省相关规定执行。

第十五条 艺术类本科、高职专业具体的招生计划、专业考试时间、考试地点、报考手续、考试科目、录取原则等详见《北京电影学院2019年艺术类本科、高职招生简章》。

第十六条 北京电影学院普通类本科专业录取规则：

第一款 学校根据各省（自治区、直辖市）招生计划和生源情况，按照教育部有关文件规定，确定调档比例。

第二款 学校在调档、分专业录取时，政策性加分均计入考生总分。

第三款 根据文史、理工类专业进档考生的成绩和专业志愿，按照分数优先的原则安排专业及录取。如果遇到考生总分相同，文史类考生依次按照语文、外语、数学成绩的先后顺序进行单科成绩比较，从高分到低分排序择优录取；理工类考生依次按照数学、外语、语文成绩的先后顺序进行单科成绩比较，从高分到低分排序择优录取。

※ 根据浙江省有关规定，浙江生源：

考生选考科目符合所报考专业选考科目限制要求。

※ 根据江苏省有关规定，江苏生源：

第一 选测科目等级要求为BC，必测科目等级要求为合格。

第二 进档考生按照考生“语文、数学、外语三门原始分+附加分+政策性奖励分+政策性照顾分”的成绩排序。如果遇到该分数相同，文史类考生依次按照语文（含附加分）、外语、数学成绩的先后顺序进行单科成绩比较，从高分到低分排序择优录取；理工类考生依次按照数学（含附加分）、外语、语文成绩的先后顺序进行单科成绩比较，从高分到低分排序择优录取。

第五章 附则

第十七条 新生入校后，北京电影学院统一进行新生复查工作。凡复查不合格的新生，将按照有关招生规定进行处理，直至取消入学资格。

第十八条 北京电影学院本科学费标准为：戏剧影视导演、表演、影视摄影与制作、录音艺术、艺术与科技、戏剧影视美术设计、新媒体艺术、环境设计、产品设计、摄影、动画、漫画、影视技术、广播电视编导、数字媒体艺术专业每学年10000元；戏剧影视文学、电影学专业每学年8000元；文化产业管理专业每学年6000元；数字媒体技术专业每学年4600元。高职学费标准为：戏剧影视表演、影视美术专业每学年19000元。

第十九条 学费等有关收费标准如有变动，按上级新颁布的文件规定执行。

第二十条 本科合格毕业生均颁发国家教育部统一印制盖有北京电影学院公章的普通高等学校本科毕业证书，符合《北京电影学院学位授予工作细则》的本科毕业生授予学士学位、颁发学位证书。 高职（专科）合格毕业生均颁发国家教育部统一印制盖有北京电影学院公章的普通高等学校高职毕业证书，为专科层次学历。

第二十一条 北京电影学院招生咨询

第二十二条 北京电影学院不举办任何形式的本科专业考试的考前辅导班。凡任何单位或个人以我校名义举办的考前辅导班，我校将追究其法律责任。

第二十三条 本章程由北京电影学院招生办公室负责解释。

第二十四条 本章程自公布之日起施行，若遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化，以变化后的规定为准。

来源：北京电影学院招生办公室

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)