原标题：高考提示 出行：尽量避开假日交通热点

出行：尽量避开假日交通热点

市交管局建议考生家长留意往日假期中的交通热点，如考点临近旅游区，更应提前多做准备。

交管部门预计，6月7日、8日早间，京承高速、京藏高速、机场高速、京港澳高速的出京方向，莲石路、万泉河路、北五环等出城主干道的车流相对集中。这两天的午间，东三环南段北向南方向，南三环东段西向东方向，东北四环望和桥至东风桥，东四环大郊亭、百子湾桥区，以及颐和园、地安门、鼓楼、景山地区的车流相对集中。请上述地点的考生及家长提前选择出行方式和出行时间，社会车辆尽量避开上述地区考点周边路段。（记者 安然）

医疗：999提供预约救护车服务

今年999将启动空地一体化应急救援机制，为考生保驾护航，这已经是999连续18年为高考考生提供医疗急救保障。今年，999还将专门抽出10辆救护车用于考生一对一医疗服务保障。高考期间，患病但仍想坚持参加考试的学生，可拨打“999”急救电话提前预约，999将根据考生具体情况提供全程免费的医疗保障服务。

高考期间，999启动《特殊事件应急预案》，设立高考调度专席，每天136个急救站、600余名医护人员待命服务高考。（记者贾晓宏）

服务：工会设44个志愿服务点

高考期间，市总工会将在本市15个区和位于河北省迁安市的首钢矿业公司职工子弟学校，共计推出44个工会高考志愿服务站点，为考生家长及服务高考的人员提供爱心座椅、移动书屋、医疗救助、应急服务、浓情寄语等暖心伴考服务。

据悉，全市36家基层工会组织将在考点外设立工会高考志愿服务站点，解决考生家长在考场外无处休息的问题，缓解考生家长送考和等候考生的紧张情绪。（记者 叶晓彦）

饮食：不要迷信所谓“补脑”产品

市场监管总局昨天发布中高考期间饮食安全消费提示，提醒考生不要迷信所谓“补脑”产品，应在保持原有饮食习惯基础上，注重食物多样化，以保证各种营养素供给。

监管总局表示，考试不仅测验考生的知识积累，也考验考生的体力。所以，早餐和午餐要吃饱吃好，适当增加主食和肉类摄入；晚餐不要过量，以清淡为主，多吃蔬菜水果，并保证充足睡眠。监管总局提醒所有考生：不要迷信所谓“大补”，充足睡眠和适量运动也很重要，劳逸结合才能提高学习效率。（记者 杨滨）

(责编：郝孟佳、熊旭)