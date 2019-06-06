原标题：今年高考恰逢端午节 下次“巧遇”还要再等19年

本报讯 今年端午节适逢高考首日。自从高考从每年7月改到6月后，在钱报记者印象中，这应该是头一回和端午节“撞车”。顺手查了一下万年历，二者下次巧遇，要等到2038年。

据浙江省教育考试院消息，今年，浙江32万余考生将分别在全省78个考区、364个考点和1.1万余个考场参加考试。浙江省高考各项准备工作已全部就绪。从近日起，各地考生可在当地领取准考证并按所在地考试机构安排熟悉考点环境。

据统计，浙江省在年前组织高考报名的考生人数为31.5万人，相比去年增加0.88万，其中普通高校招生报名26.56万人，单独考试招生报名4.94万人。此外，按国家统一部署今年我省高职院校实施扩招，现有0.93万人报考。根据高考综合改革方案，浙江省统一高考科目采取“必考和选考”相结合模式，其中选考科目此前已经完成考试，本次统考仅剩语文、数学和外语三科；单独考试招生职业技能考试在年前即已结束，本次仅剩语文、数学两科。

本次高考在6月7～8日展开。其中普通高考7日上午考语文、下午考数学，8日下午考外语；单独考试招生7日上午考语文、下午考数学。按考试规则，语文、数学开考15分钟后考生不得进入考点参加当次考试；外语含听力考试，在开考前15分钟后停止进场。请大家务必把握时间，以免迟到。

浙江省层层部署强化考试安全，对高考各环节实施严格管理举措。

全省高考试卷采取专车专人护送和全程监控，所有保密室等涉考场所同步远程连线监控、全视角监管，各地考点考场均实行标准化管理。全省各考点均配置视频监考室和视频监考员，考试期间通过网上巡查系统实时监察考场情况，同时配备金属探测仪等“安检”工具，在考试时启用通信屏蔽和无线信号监测设备，对考点周边可疑信号进行巡回监测，严防各类高科技舞弊。每个考场至少配备两名监考员，同时还设置有若干流动监考员和备用监考员应对特殊情况；监考员选聘严格实行培训后考核上岗，并实行直系亲属、任课教师、学科“三回避”制度；各监考员在考前随机抽签确定监考考场。

所有考生在考前已书面签订《诚信考试承诺书》，在考试中要注意履行承诺，严格遵守考规考纪。

考生须凭准考证和身份证参加考试，进入考场须自我检查并自觉接受监考人员对随身物品的检查，除必要的文具用品如2B铅笔、黑色字迹的钢笔或签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮等，杜绝携带任何违规用品进场。尤其注意：不要将手机、智能手表等通信工具带入考场，否则不论使用与否均将被视为作弊。若有参与组织协助作弊、替考等严重行为的，除按作弊处理外，还将依法追究刑责。

天气预报显示，高考期间浙江全省以多云和阴雨天气为主。考虑到端午节日因素，可能出现高峰时段交通拥堵误时等难以预测的情况，各位考生宜提早安排出行，从容赴考。（沈蒙和）

(责编：郝孟佳、熊旭)