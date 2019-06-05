原标题：广州发布19条人才新政 延揽全球“高精尖缺”人才

本报广州6月4日电（中国青年报·中青在线记者 林洁）探索实施“人才举荐制”、团队带头人全权负责制、“人才投”“人才贷”“人才保”项目……近日，广州市委、市政府发布《关于实施“广聚英才计划”的意见》（以下简称“广聚英才计划”），提出了19条创新举措，全力集聚国内外“高精尖缺”人才、全方位优化人才发展环境，加快构筑具有高度竞争力、辐射力、引领力的全球创新人才战略高地，希望将“人力”转为“动力”。

据介绍，“广聚英才计划”一方面优化整合提升产业领军人才“1+4”政策、高层次人才支持政策、“人才绿卡”制度、“菁英计划”留学项目等现有市级人才项目；另一方面提出一系列创新举措，重点集聚一批大湾区发展需要的高端专门人才，增强人才与现代化经济体系匹配度。

“广聚英才计划”探索实施“人才举荐制”，将经广州市高端创新人才举荐委员会委员联名推荐并通过公示的人才直接认定为市高层次人才或入选相应市级人才项目，与现有模式共同构成“认定+评定+推荐”的人才综合评价体系，挖掘并支持一批大湾区急需紧缺人才，努力实现“塔尖更高、塔基更实”。

对战略科学家团队实施“团队带头人全权负责制”，赋予其用人权、用财权、用物权、技术路线决定权、内部机构设置权和人才举荐权，配置具有国际竞争力和全球感召力的事业发展平台，优先保障经费支持和工作条件，构建国际一流的新型人才发展体制和科研运行机制。对成长性好或业绩突出的产业人才团队，给予滚动支持或追加资助，探索按“一人一策”“一企一策”方式量身创设发展条件。

在创新创业上，强化金融对人才创新创业的支持作用，搭建创投机构与人才创新项目充分对接平台，研究设立较大规模的人才创新创业基金。建立“人才服务银行”为高层次人才创业提供最高2000万元免抵押、免担保的人才信用贷款。

该计划提出，将为高层次人才提供住房补贴或免租入住的人才公寓，贡献突出的杰出人才可无偿获赠所租人才公寓。广州将通过新增筹建、园区配建、城市更新、共有产权等方式，力争3年内新增3万套人才公寓和公共租赁住房，优先供给重点人才使用。

(责编：郝孟佳、熊旭)