落实安全责任 确保高考公平

近日，教育部与各省（区、市）高等学校招生委员会签订了高考安全责任书。安全责任书明确省招委是本辖区治理高考环境、维护考试安全、整治考风考纪、组织考试及实施录取的责任主体，明确了第一责任人、直接主管责任人等。

一年一度的高考又来临了，数百万家庭多年来的梦想就要在这次高考中实现。高考作为我们国家的一项重要考试制度，关系到社会阶层的流动以及教育的公平和社会的公平，其考试安全怎么强调都不为过。教育部在此时与地方部门签订安全责任书，明确责任，有助于保证高考安全。

签订安全责任书对保证高考安全至关重要。高考虽然只有短短的两天，但它涉及的范围极广，其包括考试的安全保密工作、考试安全的维护、各类型的录取工作等，如此庞杂的工作，牵扯到千头万绪、各方各面，任何麻痹大意和责任的倦怠都会导致高考过程中出现问题。这就要求相关责任主体和责任人明确责任，绷紧思想之弦，防止因个别人责任心松动而带来高考事故。

签订安全责任书是一种行动上的必然。近些年来，高考舞弊案偶有发生，而且日益趋向利益集团化和高科技化，在利益的驱动下，一些“暗黑手段”和“暗黑科技”的出现必然要求负责高考安全的责任主体要不断地升级维护高考安全的手段和招数。明确责任主体和责任人，是明晰个体的责任，在一定程度上来说，也是一种赋权。如何保证高考安全进行，相关责任人必须有所思考，有所行动。

签订高考安全责任书的核心在于落实。责任书明确了高考的第一责任人、主管责任人，那么相关的责任人就必须做到权责统一、亲力亲为，绝不能搞只挂帅、不出征的面子工程，更不能搞责任的“二次分配”。这就要求相关的责任人首先应该明确自己的责任，了解自己工作的内涵和外延，一个连自己的责任都搞不清的责任人，一个对自身业务都不熟练的工作人员是不能胜任这项工作的。只有落实责任单位和责任人，才能增强相关人员的工作主动性和责任感，推动高考安全工作更快更好更有效率的落实。

高考安全的保证离不开精细化管理，责任主体要将具体的工作细化到每一个岗位和每一个人。检查制卷、运送、保管、组考、评卷等关键环节工作、考务管理制度和操作规程执行、计算机系统和数据安全防护以及其他相关安全保障措施等每一项工作都必须有专人负责和应急预案。而高考多部门“联防联控、齐抓共管”工作机制的落实，也要求精细化管理要做到细致，保证部门协调的流畅和无缝衔接。

虽然现在的成才方式很多，但高考仍然是人民心目中最重要的成才之路。对于负责高考安全的责任主体和责任人来说，须明白自己工作的神圣所在。这次签订高考安全责任书，特别提到地方不得出台含有违规“点招”录取和降低标准违规录取考生的地方政策，实际上就是在重申高考的公平公正的原则。这是高考一切工作的出发点，也是回归点。

细心的读者会注意到，近日，教育部有关单位赴部分省份开展高考考前安全保密检查工作。这给地方一个启示，那就是高考安全工作的方法，一定是用实际行动来落实的，必须查摆和纠正“以会议落实会议、以文件落实文件”的官僚作风。

安全责任书的签订只是起点，用行动落实责任书赋予的责任才是接下来的工作要点。（胡六一）

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