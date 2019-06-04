“听说读写译”，思政好载体

【思政探索】

“听说读写译”源于外语专业学习的基本功训练，上海外国语大学在这项基本功训练中，突出学生思政教育主体地位，发挥教师思政工作主导地位，着力培养“会语言”“通国家”“精领域”的“多语种+”卓越国际化人才。

构建“听说读写译”五位一体特色思政体系

“听”，强调用好课堂教学这个主渠道，重点抓好课程思政与思政课程，坚持教书和育人相统一。学校致力于抓好《中外报刊时文选读》等双语特色思政课、《马克思恩格斯德文原著选读》等多语种专业课程思政、《世界中国》综合素养课课程体系，形成思政协同效应。“说”，强调专业教学融入社会实践，理论教育与实践活动相结合。学校不断完善创新人才培养机制，丰富创新创业课程，加强教师创新创业教育教学能力建设，增加对学生开展“一带一路”沿线国家海外田野调查、社会实践、专业实践的支持力度，加强对外交人才俱乐部、模拟联合国等特色学生社团的指导和支持。“读”，强调学生的中外经典阅读，注重以文化人、以文育人。上外推出《上外人必读的20本书》，邀请各专业教师推荐面向全校各专业的通识类的10本中国经典和10本国外经典图书；开展校长读书奖学术论文奖；举办经典著作读书会；举行包括经典导读系列讲座在内的语言博览会等活动。“写”，强调师生的专业写作和学术发表，提升哲学社会科学研究水平和中国特色新型智库建设水平。上外建设了超过20个语种的多语种外文门户网站群，着力打造“办网”和“育人”为一体的特色平台。成立新时代国际传播理论研究中心、新时代中国外交研究中心，中阿改革发展研究中心、中东研究所、中国国际舆论研究中心等多个研究机构，特色新型智库建设富有成效。“译”，强调办学理念寓于管理服务和学校治理机制中。上外坚持把立德树人的根本任务寓于大学文化建设和学校日常管理、服务当中，通过开展新生入学教育、《校长姜椿芳》校史大师剧排演、建设语言博物等举措发挥仪式育人、校史校歌校训育人、环境育人的重要作用。

推进师生思想政治“十个一”项目

上外目前正探索在本科生中实施思政教育“十个一”项目。学校要求本科生在毕业前完成规定项目里的至少十项，一方面，加强思政教育“供给侧”改革，为学生提供尽可能丰富多元的选择项目，促进学生个性化发展；另一方面，规定一定数量的必选项目，夯实思政教育的基础。目前在推进的思政项目包括：做好一个生涯规划；选修一门特色思政课程；选修一门艺术教育课程；选听一个学分的通识讲座；读完一份推荐书目；参加一次中外人文交流活动并用外文撰写一篇心得文章；出国交流一次并用外文写一篇访学报告在学校外文网发表；参与一个创新创业项目；参加一次社会实践活动并撰写调研报告；参加一次公益活动；参加一次志愿服务活动；参加一个学生社团；参加一个学生组织；完成体育晨跑达标；与外国留学生结成语言伙伴。

推进实施教师思政工作“十个一”项目。结合人事制度改革，上外鼓励新入职教师在一个或两个合同周期内，须完成规定项目里的至少10个，包括参加岗前一次培训；配备一位导师（传帮带）；一年以上辅导员（专职或兼职）经历；一年以上班主任/班导师经历；一次学生课外学术活动指导；一次学生社会实践指导；担任一个学生社团指导教师；参与院系公共事务管理与服务一年；开展一次向全校开放的讲座或学术分享；参与一门通识课的开设；参加一次学术会议；完成一次校外访学；至少发表一篇媒体文章；参加一次在职教师能力提升专题培训；实施评价指标体系“一表化”。

以通过推进师生思政工作“十个一”项目为切入，构建“听说读写译”五位一体特色思想政治工作体系，上海外国语大学把解决师生的思想问题和解决教学科研、学习就业等实际问题结合起来，切实提升了育人的针对性和实效性。

（作者：衣永刚，系上海外国语大学党委宣传部部长）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)