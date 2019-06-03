原标题：“同步课堂”让城乡教育零时差

山区学校教师少、教研气氛不浓，如何让青年教师成长起来，浙江省永康市柏岩小学校长胡平飞对此一直比较头疼。不过最近，在和永康市实验学校开展“同步课堂”后，胡平飞似乎找到了答案。

“同步课堂”是个啥样，记者来到永康市实验学校一探究竟。在一个能容纳40人左右的录播教室里，有一个硕大的LED屏和两块电子白板。安置在教室内的摄像头和录音器，可以像网络直播一样传送现场信息。

该校副校长倪静川介绍，每周学校的学科教研组会在这里备课，同一时间，柏岩小学的录播教室也有教师在场。整个备课过程和教师的电子教案都会显示在屏幕上，双方可以实时交流，并且在电子教案上批注、反馈。“如果对方教师来不了现场，还能通过手机端观看，十分方便。”

到了课堂教学时，两校的学生分别来到录播教室，双方教师就像平日那样完成授课。唯一不同的是，“同步课堂”能够通过技术手段，实现一名教师同时为城乡的两个班授课，对方的教师现场维护教学秩序即可。有意思的是，实验学校利用新技术创设了虚拟班级，将对方学校学生全部纳入统一管理体系，对学生的课堂行为、作业行为等进行评价，自动记录生成考核。整个过程，有兴趣听课的教师扫描二维码后，可以在手机端进行同步评价。最后通过大数据分析，将结果反馈给授课教师。

记者了解到，两所学校相距一小时车程，传统的教学交流来去不便，“同步课堂”正好弥补了这一时差。而这一变化正在永康市全面开花，目前该市城乡学校结对全覆盖，“同步课堂”纳入对学校的教学考核。

“新技术不是用来作秀的，要真心实意地为农村学校解决困难，促进城乡教育均衡优质发展。”永康市教育局局长谢滔说，为了让农村孩子听到名师的课，永康要求相关学校更多地推荐优质课获奖教师、教坛新秀、名师为授课教师。此外，考虑到农村学生的学习基础，教师们会专门备课，并且在课堂上多给他们发言的机会。

现在胡平飞感受到了“同步课堂”带来的变化：教师有教学难题可以在线寻求帮助，授课中的细节问题可以及时得到名师的指点。除此之外，市实验学校的名师工作室、读书会等活动都能在网上共享。“现在青年教师不怕没东西学，而是担心学不过来了。”

除了本地学校，永康市的“同步课堂”还在向省外的四川、新疆延伸。今年5月，该市分别与四川理县、新疆温宿顺利完成远程同步互动课堂，这是永康市教育局继在城乡多所学校开展结对精准帮扶工作之后对口援川、援疆工作进行的探索实践，是持续深入推进东西协作的又一创新举措。（蒋亦丰）

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