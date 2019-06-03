福建大幅提高高校生均拨款 定额每生每年12000元

原标题：福建大幅提高高校生均拨款

记者近日获悉，福建省财政厅、教育厅下发通知，从今年起，福建省属本、专科高校生均拨款定额标准从每生每年7000元和5000元提高至12000元，硕士生、博士生按本科生标准的2倍、3倍执行。此外，拨款按专业类别确定拨款系数，其中本科生生均拨款标准按6000元+6000元×系数执行。

根据福建公布的《省属公办普通本科高校生均拨款系数和标准》，医学、公安、农林航海专业拨款系数较高，分别是2.8、2.2、1.8，生均拨款标准分别是22800元、19200元、16800元；文科、理科、体育专业拨款系数较低，分别是1、1.1、1.4，生均拨款标准分别是12000元、12600元、14400元。

记者注意到，其中师范各专业生均拨款系数均远高于同类非师范专业，文科、理科、体育、艺术师范专业的拨款系数分别是1.5、1.65、2.1、2.25，生均拨款标准分别是15000元、15900元、18600元、19500元。从中可见，艺术师范专业的生均拨款标准已高于除医学以外的所有专业，体育师范专业的生均拨款标准与公安、农林航海专业不相上下。

福建还规定，考虑到小规模高校生均拨款总量较少，收支压力较大，对省属本科高校在校生规模少于或等于10000人的，按本科生生均拨款总量增加10%。（龙超凡）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)