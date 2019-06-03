教育部就2019年第1号留学预警答记者问

新华社北京6月3日电（记者胡浩、王思北）教育部3日发布2019年第1号留学预警。留学预警发布之后，中国政府未来对美教育交流合作的态度和预期是什么？教育交流合作领域是否受到中美经贸摩擦影响？美国大学是否正在向中国大陆学生关闭大门？3日下午，教育部在国新办举行专题新闻发布会，回答了记者提问。

美方行为正使中美教育交流合作遭遇寒流

教育部国际合作与交流司副司长徐永吉表示，在当前中美经贸摩擦背景下，两国教育交流合作形式日趋复杂。美国会和联邦政府部门将部分正常中美教育交流合作活动政治化，冠以“中国威胁”“中国渗透”之名进行打压，诬蔑孔子学院为中国在美扩张政治影响、进行价值传播的工具，诬陷中国学生学者在美开展“非传统间谍”活动并进行无端滋扰。

他说，在留学生交往方面，近一段时间以来，美联邦政府对中国部分专业赴美学生进行签证限制，延长签证审查周期、缩短有效期，拒签率上升。根据国家留学基金委统计，2018年我计划公派赴美留学10313人，其中因签证问题无法按原计划赴美331人，占计划派出人数3.2%；2019年1月至3月，中方计划公派赴美留学1353人，因签证问题未能成行182人，占计划派出人数13.5%。2018年以来，美以反间谍为由吊销或重新审查中方赴美人员签证，从自然科学向社会科学扩散，近期美方还取消了一批中方从事中美关系研究学者赴美十年签证。

徐永吉表示，上述种种行为已经对中国在美留学生的尊严造成伤害，也严重伤害了中国人民的感情。可以说，美方的行为正在使中美教育交流合作遭遇寒流。希望美方尽快纠正错误做法，以更加积极的姿态，多做有益于促进两国教育交流合作的事情，为增进两国人民的相互理解和友谊作出努力。

中国政府始终支持同包括美国在内的世界各国开展留学生交流

美国国际教育协会2018年公布的《门户开放报告》显示，中国是美国最大的国际学生生源国，2017至2018学年在美国高校注册学生的中国留学生为36.33万人，占全部国际学生数量的33.2%，同比增长3.6%。2017学年，中国留学生为美国带来了近139亿美元的经济收入。

徐永吉表示，中国愿意同包括美国在内的世界各国加强教育交流合作，但是合作不是单向的，而是基于双方共同的意愿和互相尊重。自信开放的中国学生以世界为怀，愿与所有友好国家的青年一起交流、学习、创造，为推动人类的文明和科技发展共同作出贡献。

他说，中方始终认为，不管政治经济关系如何变化，教育交流合作要始终保持自信和定力。中国政府始终支持同包括美国在内的世界各国开展留学生交流。从1978年到2018年底，中国各类出国留学人员累计达585.71万人。2018年，中国出国留学人员总数为66.21万人，较去年增长8.83%。未来，中国政府将继续秉持“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的方针，继续同各国相互借鉴教育理念和管理经验，不断加强人员往来，共同推动教育发展。

美国高校纷纷发声，欢迎和支持包括中国学生在内的国际学生和学者

最近有媒体报道，麻省理工学院2019年本科生未招收一名中国大陆学生，也有传闻称美国大学正在向中国大陆学生关闭大门。

对此，教育部新闻发言人续梅表示，教育部已请驻外使领馆核实相关情况，也向一些美国高校了解情况，还请省级教育行政部门进行了初步核实。目前掌握到的情况，已经有大陆学生接到了麻省理工学院的录取通知书。另外，像耶鲁大学、哥伦比亚大学，这些学校都表示他们向我们的大陆学生发出了超过10份的本科录取通知书，这个数量和往年相比大体相当。

“总体上来看，尽管中美贸易摩擦一直在持续，但是中国学生到美国去留学的总体形势保持了平稳态势。”她说，最近一段时间以来，一些美国著名高校，包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、莱斯大学等学校校长，他们都纷纷发声，表示欢迎和支持包括中国学生在内的国际学生和学者。

“像哈佛大学的校长表示中美高校之间应该进一步加强合作和交流，这对于中美关系来说特别重要。”续梅说，莱斯大学校长给全校所有人员发了一封信，信里写：我们的国际学生、教职员工和来访的学者，不论你们是从哪里来的，在莱斯大学都会受到尊重和欢迎。“所以这些大家也可以看出来，美国高校对华交往合作的态度是开放的，对于留学生的态度也是欢迎的。”

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