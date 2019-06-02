原标题：评论：儿童权益保护，需直面网络时代新场景

技术、传播媒介的更迭，也必然影响到儿童的生活，对此变迁不必过多担心，但如何最大限度趋利避害，却是必须思考的严肃议题。

又到国际六一儿童节，又到了孩子们的节日。我们要对天下所有的孩子说一声：节日快乐。

为了这一天，无论是家长，还是中小学、幼儿园，多数都为孩子准备了礼物、庆祝活动，时下的儿童节也成了家校互动、亲子陪伴的一个契机。正如浓厚的儿童节气氛所示，处于一个物质丰裕的社会，绝大多数孩子都告别了温饱问题，从家长到社会，孩子都被推向了一个更被呵护的地位。但这一切，并不能让我们遗忘儿童节的内核——儿童权益保护。

就在近日，有这样几个与儿童有关的新闻值得关注：鉴于当前中小学校园学习类APP数量众多，内容良莠不齐，存在色情、交友、内置游戏等乱象，《广东省面向中小学生校园学习类APP管理暂行办法》自6月1日起正式实施。这是国内首个针对校园学习类APP管理的省级实施细则；而在浙江杭州，一小学附近开了家无人售货情趣用品店，某小区的电梯内播放避孕套广告，都让家长有点慌……

上述问题，结合近年来的诸多现象，都在向社会提出一个现实的考题——物质丰富、信息繁杂的现代商业社会及新经济新业态之下，我们又该如何保护孩子，让孩子远离可能的伤害？

移动互联网的普及，重塑了社会运行方式的同时，也将孩子们带入了一个全新的世界。他们已经成为真正的网络原住民。当孩子在牙牙学语时就学会了使用智能手机，当屡屡出现小学生为网络主播发出巨额打赏；当各类“健康”程度参差不齐的学习APP涌入校园……这些现象为我们的教育方式和理念提出了新挑战，同时，层出不穷的新业态、新工具，如何为未成年人预留“缓冲”地带等，都在提醒人们，应该重新思考网络技术时代的儿童保护伦理。

技术、传播媒介的更迭，将影响到儿童的生活环境、行为习惯，这是必然的。从报纸到电视，再到网络时代，都在证明这一点。我们不必对于这种变迁抱有过多的担心。但在这个过程中，如何最大限度让孩子趋利避害，却是必须思考的严肃议题。比如，国家网信办明确，全国主要网络短视频平台都将在6月全面推广上线青少年防沉迷系统，也正是在这个层面上的具体行动。我们需要更多的努力，来助推儿童保护的相关机制变得更成熟、更普及。

技术进步的另一面，我们也正在进入一个“交易”无处不在的商业社会，儿童保护同样需要直面这种新的社会场景。两个月前，一段童模被妈妈脚踹的视频引发广泛关注，将童模行业中的儿童保护边界问题引入公共舆论。儿童参与广告、当童模，从某种社会发展趋势看，有其内在合理性，但必须平衡好对儿童权益的呵护。避免让孩子被异化为家长赚钱的工具，防止孩子因过多过早介入商业活动而变得“早熟”，这些都是现代儿童保护的应有之义。

以历史的维度来看，今天儿童的生存生活环境已然大为改善。但就现实而言，在儿童权益的保护上，我们依然处于一种不少老问题仍待解，而新问题又加速出现的“过渡期”。甚至，在物质、信息、技术的可及性大幅降低的背景下，我们很容易因为孩子的外在要求被满足，而忽视他们所面临的新的不适与伤害。这类伤害或许是隐性的、乃至一些目前还无法被客观预测，却更可能是长期的。对此，整个社会从认知到应对，都需要有充足的思考和准备。

总之，六一国际儿童节，每年都在“重复”，其初衷依旧未变；但儿童所身处的社会在变化，儿童权益保护工作也该与时俱进。

(责编：郝孟佳、曹昆)