牵手未来 向祖国致敬全国青少年宫系统“六一”活动亮点多

中国青年网北京6月1日电（记者 刘喆 通讯员 赵文）为庆祝六一国际儿童节和新中国成立70周年，全国青少年宫系统为广大少年儿童举办了丰富多彩的实践体验活动，唱响爱党爱国爱社会主义主旋律，让广大少年儿童共享祖国的荣光，感受生活的美好。

童心跟党走，致敬新中国

今年六一儿童节，恰逢新中国成立70周年，以“童心跟党走，致敬新中国”为主题的系列活动在全国各地青少年宫举行。

6月1日，在内蒙古呼和浩特市青少年活动中心大院里，伴随着《我和我的祖国》《我们是共产主义接班人》的旋律，全体演员手持国旗，以快闪形式，与各族少年儿童欢聚一起歌唱祖国、赞美家乡。

连日来，天津市少年宫在海河边，中国福利会少年宫“小伙伴”艺术团在上海虹桥机场，纷纷以快闪方式唱响了《我和我的祖国》，深情表达对祖国的热爱。

儿童节期间，河北保定市青少年宫、山东青岛市少年宫、湖北武汉市青山区青少年宫等分别举办庆六一少先队特别队日活动，表达“童心跟党走，争做新时代好少年”的心声。

广西北流市少年宫、容县青少年活动中心联合举办“童心永向党，建功新时代”文艺演出。通讯员供图

山西太原市少年宫、太原市青年宫、辽宁沈阳市和平区少年宫、江苏南京市妇女儿童活动中心、浙江宁波市青少年宫、福建厦门市青少年宫、湖南长沙市青少年宫、广东广州市青年文化宫、惠州市青少年活动中心（青少年宫）、韶关市青少年宫、广西北流市少年宫、容县青少年活动中心、云南昆明青少年活动中心、昆明市盘龙区少年宫、宁夏西宁市少年宫、青海省青少年活动中心、新疆墨玉县青少年校外活动中心等分别举办主题文艺展演、书画展等活动，庆祝儿童节，祝福新中国成立70周年。

由中国青少年宫协会、中国少年儿童发展服务中心主办的“牵手未来?向祖国汇报”全国青少年优秀传统文化教育主题作品展播活动在节前启动，面向全国青少年宫征集展播优秀作品，向新中国70华诞献礼。

欢度儿童节，欢乐嘉年华

节日的青少年宫，是欢乐的海洋。这几天，全国各地的青少年宫到处都能听到孩子们的欢声笑语。

北京学生活动管理中心（北京市少年宫）、江苏南京市青少年宫、浙江杭州青少年活动中心、杭州市萧山区青少年宫、内蒙古包头市青少年发展中心、山东枣庄市青少年宫、河南省妇女儿童活动中心、郑州市青少年宫、平顶山市青少年宫、湖北十堰市青少年宫、广东广州市黄浦区少年宫、东莞市莞城少年宫、云南昆明青少年活动中心、四川成都市青少年宫等分别举办六一社会大课堂、嘉年华游园会、亲子营等活动，让小朋友和家长们一起欢度节日。

宁波市青少年宫联合海曙区青少年宫、镇海区青少年宫、鄞州区青少年宫、奉化区青少年宫、宁海县青少年宫、象山县青少年宫等10个区县（市）青少年宫，一起为孩子们送上六一文化大餐。

南充市青少年宫举办原创大型公益儿童音乐剧《陈先生的梦》首演，邀请40名留守儿童代表和近千名家长带着孩子一起观看。

“流动青少年宫”送来节日关爱

“情暖童心”流动青少年宫是全国青少年宫系统关爱特困、留守少年儿童的公益项目。六一儿童节期间，各地青少年宫走进乡村学校开展公益活动，一起欢度节日，让特殊少年儿童群体感到党的关怀和社会温暖。

河北保定市青少年宫、浙江杭州市萧山区青少年宫、宁波市青少年宫、内蒙古二连浩特市青少年活动中心、江西景德镇市青少年宫、四川南充市青少年宫、新疆克拉玛依市青年宫等组织“流动青少年宫”走进学校、托养中心，慰问特困少年儿童群体，内蒙古包头市青少年发展中心、浙江杭州市富阳区青少年宫、宁波市北仑区青少年宫、鄞州区青少年宫、宁波博物馆、全国青少年贵州活动营地、重庆市南岸区青少年活动中心等举办专场公益活动，与特困少年儿童群体一起欢度节日。

贵州省青少年活动中心关爱农村留守儿童。通讯员供图

江苏淮安市青少年宫启动淮安市乡村学校少年宫能力提升工程，为首批“城乡儿童协同发展联盟学校”授牌，带动乡村学校少年宫辅导员队伍提高水平，促进城乡儿童协同发展。

六一儿童节前夕，中国青少年宫协会、中国少年儿童发展服务中心联合北京市丰台区少年宫、天津青少年活动中心、天津市青年宫、河北石家庄市青少年宫、山西太原市少年宫、内蒙古呼和浩特青少年活动中心、辽宁沈阳儿童活动中心、山东济南市少年宫、四川成都市青少年宫等九个青少年宫，赴革命老区山西省石楼县开展“情暖童心”流动青少年宫活动，进行书法、模型、音乐、VR体验等示范教学，向孩子们捐赠了价值27万元的少年儿童科普图书和少先队鼓号队器材。太原市少年宫给予了大力支持。

科技启蒙 激发少年儿童创新能力

科技创新实践体验活动是青少年宫的一大特色，对培养青少年儿童从小爱科学爱创新发挥启蒙作用。小创客、AI科技体验、智能机器人……六一儿童节期间，全国各地青少年宫举办各种科技创新体验、科技制作等活动，激发孩子们的科学兴趣。

上海市静安区少年宫举办“聚力创新 共享未来”青少年科技节。通讯员供图

包头市青少年发展中心携手华为公司举办“科技强国，科普惠民”六一科技嘉年华，设华为专场展示，科技馆为各位小朋友带来3D立体投影及AI科技体验，让孩子们近距离体验科技成果，感受科学魅力。

山东淄博市青少年宫、深圳市南山区青少年活动中心、云南昆明青少年活动中心、四川邛崃市青少年宫等举办科技嘉年华活动。内蒙古赤峰市青少年宫、山东省妇女儿童活动中心、湖北荆州市青少年宫、陕西省榆林市青少年宫等进行网络直播，让不方便来到现场的少年儿童可以在线上一起过节。

由中国青少年宫协会举办的第三届“童创未来”全国青少年人工智能创新挑战赛近日启动，活动包括人工智能机器人综合挑战赛、单片机创意智造挑战赛、人工智能编程设计挑战赛，激励青少年儿童放飞科学梦想，投身科技创新实践。

与共和国共成长，与新时代同奋斗

2013年六一儿童节前夕，习近平总书记视察北京市少年宫新宫时强调，“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿。”

1949年春天，在东北，中国第一家青少年宫——大连市少年宫诞生，开启了中国青少年宫事业和校外教育的先河。新中国成立后，青少年宫如雨后春笋般建设起来。党的十八大以来，全国正在形成第三波建设高潮。据不完全统计，全国已有青少年宫6000多家，乡村学校少年宫数万家，基本建成了覆盖省、市、县、乡镇的青少年宫系统。

今年是新中国成立70周年，也是中国青少年宫事业开创70周年。全国青少年宫系统广大教职员工，始终牢记习总书记的深情嘱托，坚持立德树人的根本任务，坚持实践育人，育社会主义新人。

与共和国共成长，与新时代同奋斗，新时代的中国青少年宫事业正展现出蓬勃发展的新气象。

(责编：白宇、岳弘彬)