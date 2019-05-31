原标题：抖音六一推出首个家长管理系统 并成立护童联盟

六一儿童节来临之际，为更好地保障青少年健康使用网络，抖音专注青少年健康成长的“向日葵计划”再次升级。本次升级主要包括两方面：产品上，抖音正式上线亲子平台功能，以协助家长对未成年子女的抖音账号进行健康使用管理；内容上，抖音成立“护童联盟”，邀请各界青少年保护及教育专家，共同创作优质内容，为青少年健康成长护航。

抖音产品负责人表示：“上线亲子平台是为了让家长更便捷地对青少年健康上网进行引导和管理”。据了解，家长最多能通过亲子平台功能绑定三个账号，并可根据需要为孩子开启抖音青少年模式或时间锁功能。抖音成为首个上线家长管理系统的短视频App。

开启青少年模式后，孩子将只能在固定时间段(每日早6时至晚10时)、40分钟时长内，浏览由抖音青少年团队所精选的短视频内容。打赏、充值、提现、直播等功能将被禁用。此外，家长还可通过亲子平台的“时间锁”功能，为未成年子女设置每日使用抖音的限定时长(40分钟-120分钟不等)，超出时长后，子女账号需输入家长设置的独立密码才能继续使用。

打开新版抖音App 个人页面的右侧边栏，可在“未成年保护工具”里找到“亲子平台”功能

为进一步丰富平台上利于青少年成长的优质内容，抖音同时宣布成立由社会各界专家组成的“护童联盟”。

目前，已经加入“护童联盟”的有女童保护基金会、央视少儿频道等专业机构，清华新闻学院教授陈昌凤、人大新闻学院副教授刘东等学者，以及来自中国青少年宫协会媒介素养研究中心等机构的专家，涵盖青少年保护、法律、学前教育、安全教育等多个领域。

专家们将以抖音为平台，向社会科普青少年健康成长相关知识，同时将在暑假开通“暑期安全教育”系列安全课程，介绍网络安全知识、健康上网方式，以提升青少年网络素养。目前，“护童联盟”相关话题已在抖音上线。

专家们还将担任抖音在青少年保护方向的顾问团成员，在青少年保护内容建设、产品设计等方向提供专业建议。

“向日葵计划”是抖音为帮助青少年健康上网所推出的系统保护计划，正式启动于2018年7月，在青少年保护方向积极探索，结合产品、审核、内容等多方面引导青少年更好地使用抖音，同时联合社会各界力量共同参与，全方位营造利于青少年健康成长的网络空间。

一年以来，“向日葵计划”先后上线青少年模式，升级未成年人审核模型，并成立专属的内容审核团队，精选并扩充有助于青少年健康成长、兴趣拓展的优质内容。在这过程中，抖音成为国内在青少年保护方向探索最积极、措施最完善的短视频平台之一。

抖音负责人表示，“向日葵计划”还将继续联合社会各界力量，持续发挥平台和技术优势，让更多用户享受到科技与互联网发展所带来的良性价值。

(责编：冯粒、曹昆)