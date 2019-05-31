考生忘记带文具 可在地铁站免费领

地铁15号线望京站的考生服务台备有应考文具 摄影/本报记者 黄亮

本报讯（记者 刘珜）2019年高考将于6月7日开考。北京青年报记者从北京地铁公司了解到，高考期间，地铁公司将在部分重点车站设置“高考绿色通道”，考生可享受优先安检、优先进站、优先乘车服务。昨天上午，北京青年报记者在地铁15号线望京站看到，车站还设置了考生服务台。

据望京站相关负责人介绍，考生服务台备有应考文具，包含橡皮、2B铅笔、签字笔等，忘记携带或遗失文具的考生，可凭本人准考证到服务台免费领取一套应考文具。同时，考生服务台还备有藿香正气水、清凉油等防暑降温物品，以备考生不时之需。同时，在车站非付费区还设置“考生临时服务区”，摆放座椅和饮用水，供考生及家长临时休息等候。

北青报记者了解到，北京地铁在高考期间将持续为考生提供“三优先”服务，即优先安检、优先购票、优先乘车服务，同时还将开通“高考绿色通道”“考点出口指引”等贴心服务，考生及家长可凭准考证优先购票、安检进站。另外，大客流车站较为密集的地铁6号线常营站区（所辖车站为褡裢坡、黄渠、常营、草房、物资学院路、通州北关）在每一个安检点均设置了快速通道。接到考生后，车站会安排专人引导考生快速安检，并护送上车。通过快速通道，可节约考生5至10分钟左右的安检排队时间。

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