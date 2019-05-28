原标题：“创新”作业让家长苦不堪言！警惕奇葩作业穿上创新型教育马甲

一名学生在展示自己制作的寒假手工作业 李科 摄

与自家房间合影，折树枝学插花，代购手抄报作业……近日，一些小学、幼儿园老师留的作业引发公众关注和热议。内容让家长不理解，直呼“奇葩”，还有的作业“超纲”，直接由家长代劳完成。作业为何频频变味?

摘树枝拍自家房间照，“奇葩”作业引家长质疑

张先生的孩子今年3岁。前不久，早教班老师举着桃树枝，让每个家长课后摘一枝类似的给孩子带到课堂上。“老师没说用意，家长们都百思不得其解，但为了孩子也只好照做。”他说。张先生从折断的树枝中选了最符合老师要求的，将桃花摘掉，让孩子带到课堂上。结果，老师竟是让孩子们用彩泥作为花瓣装点树枝，认知春天的桃花。

“摘掉真桃花，装上假桃花，不明白老师是怎么想的。”张先生说，看着两三岁的孩子们拿着树枝在教室里跑跳，他担心孩子的安全，更担心这种做法是在变相告诉孩子，树枝可以随意折断。

这样的奇葩作业并非个例。杭州的孙女士告诉半月谈记者，前不久老师在班级聊天群告知家长：让孩子与家里每个房间合影，并发到群里。“这等于公开了我的私人空间。没有家长在群里问老师作业的意图，为了孩子，我也不敢多问。”孙女士说。

从数1亿粒大米到与自家汽车合照，这些奇葩作业在网上也引起热议。尽管有学校回应，作业的初衷是为了锻炼孩子的发散思维，但网友仍认为作业内容“缺乏常识”，甚至有“侵犯个人隐私”“助长孩子攀比思想”之嫌。

学校留作业爸妈来完成，“创新”作业让家长苦不堪言

在小学、幼儿园等课堂上，还有部分作业成了家长的负担。

刘女士的弟弟在长春一所重点小学上学，学校经常布置手抄报作业。由于弟弟不会画画，手抄报都是刘女士代为完成。最令刘女士不解的，是老师要求画完手抄报还要花钱“塑封”。

很多网友都表示有画手抄报的经历。一位网友表示，老师让一年级的小学生出一期非法宗教的手抄报，孩子连什么是宗教都不知道。另一位网友说，一些手抄报要求用电脑制作，最后都是大人代劳。

“创新”作业让家长苦不堪言。有家长说，每逢寒暑假，幼儿园老师会要求家长必须带孩子出去旅游，亲近大自然，还要留照片为证。还有家长表示，每到儿童节、国庆节等节日，孩子所在的私立幼儿园就要求手工制作特色服装，家长不胜其烦，将孩子转了园。

为了给孩子交上一份满意的作业，一些家长甚至上网购买手抄报、手工品。半月谈记者在某电商平台搜索发现，一些商家宣传称“手抄报纯手工代画”。有的商家可以代做代画幼儿园、小学手工作业，比如手工纸箱小汽车等，价格根据难易程度收费，还晒出了买家孩子幼儿园的奖状。

学校家长各司其职，避免教育偏离初衷

为什么学校要留“创新”作业?一些老师解释说，目前小学一二年级不允许布置书面作业，但如果真的不留作业，一些家长就认为老师变相给家长增加负担，产生“孩子学不到东西”的焦虑，所以老师要布置一些创新性、锻炼发散思维的作业。一些民办幼儿园，为了突出办学特色，也会布置益智拓展作业。

但在实施过程中，个别老师可能忽略了作业可行性，造成有的题目缺乏逻辑性，有的题目价值取向偏差，有的题目超纲等问题。面对一些创造性的任务如制作手工品、手抄报等，一些家长没有摆正心态，产生了攀比、跟风，代替孩子完成甚至代购的心态和行为。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇等建议，学校办学应建立健全教师委员会和家长委员会，教师委员会应对开放性教育做好科学、合理的论证，家长委员会要清除家长与老师之间沟通的障碍，避免教育方式偏离初衷。

对手工作业、手抄报代购现象，北京市盈科律师事务所合伙人祝翠瑛说，代写作业行为的组织者未取得营业执照，违反了《无照经营查处取缔办法》，工商行政管理部门可根据其情节轻重处罚。互联网平台应该及时封锁相关信息源，互联网监管部门应该加强监管。（记者 孟含琪 金津秀）

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