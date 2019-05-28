取消集体送考  还高考以平常心

高考前夕，安徽六安市毛坦厂中学再次引发关注。只不过，这次引发舆论聚焦的不是高考成绩，而是一则不再安排集体送考的通知。该校发布官方消息称：为让考生保持平和心态、排除交通安全隐患，今年不安排送考系列活动，敬请广大群众理解配合，不燃放烟花、不围观考生离校。

多年来，高考前夕数万家长的集体送考场面，已成为毛坦厂中学的“经典画面”。除了本科上线人数，毛坦厂中学所谓的“超级中学”“亚洲最大高考工厂”之名，也由此获得了一种最直观的“认证”。

对于取消送考系列活动，外界也不乏想象。有声音就认为：这或是毛坦厂中学有意向舆论“低头”。确实，近年来衡水中学、毛坦厂中学等“高考大户”，所引发的争议不小，像万人送考这样的场面，也在一次次撩拨围观者的情绪。所以，叫停送考，某种程度上也未尝不可以理解为是对争议的回应。

不过，就如官方通告中所说的，“为让考生保持平和心态、排除交通安全隐患”，取消这种兴师动众的集体送考活动，也确实有其必要。

由于高考的重要性，与高考有关的各种仪式感，从来就不缺乏。小到老师给孩子发红包，大到学校安排集体送考，都是如此。它们也构成了一年一度的社会高考氛围的一部分。形形色色的考前仪式，之于个体我们或许可以尊重，并且它也是很难被根本克服的，但对于学校而言，这类具有高度仪式意味的集体活动，的确可以更少点。一方面，校方固然可以将之理解为激发学生的“斗志”，但与此同时，它也的确制造了一种非必要的紧张感、焦虑感。而在高考前夕，绝大部分考生和家长，最需要的恰恰是减压和平常心。

毛坦厂中学取消送考活动，其意义不必夸大，但作为超级中学，能够在这种与自身形象高度捆绑的形式上做一些减法，还是值得肯定的。该做法也提醒整个社会：应该以一种更平和的心态去看待高考。

多年来，每逢高考期间，整个社会仿佛都被导入到一种高考模式中。从交通保障，到环境创造，乃至舆论声调，都在配合高考这件大事。高考秩序的维护和考试环境的保障，当然是必要的。可很多时候，社会的反应又不乏有过度之虞。甚至出现过有考生家长为了不让蛙鸣声打扰孩子而要求驱赶青蛙等现象。这种过度保护的做法，其实未必真正有利于孩子的备考、应考，反倒可能加剧紧张感。

高考在当下的重要性，对多数出身平凡的年轻人的意义，依然不言而喻。但对它的重视，还是应该回归到理性层面。特别是学校，应该创造条件给孩子减压，而不是一味给考生“打鸡血”。要提倡考生保持平和心态，学校首先就要“平和”。这次毛坦厂中学发布的通告中，还有这样一句提醒：“要明白高考成功固然精彩，但精彩的人生之路还有千万条。”这一点，不仅考生应该明白，学校和家长也应该心中有数。当学校习惯不再以“高考是唯一出路”的出发点去培养孩子，教育才真正具有更多的可能性。

(责编：王子文(实习生)、熊旭)