原标题：全国主要史学研究与教学机构联席会议首届年会在京举行

会议现场 主办方供图

2019年5月28日，中国历史研究院主办的“全国主要史学研究与教学机构联席会议首届年会”在北京召开。来自全国32家主要史学研究与教学机构的90余位代表参加会议。

为贯彻落实习近平总书记致中国历史研究院成立贺信精神，落实中央批准的中国历史研究院组建方案，统筹全国历史学研究资源，整合历史学研究力量，研究规划中国历史学发展方向，加快构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系，推动中国历史学繁荣发展，在中央宣传部和中国社会科学院党组领导和指导下，在全国哲学社会科学工作办公室和教育部的大力支持下，中国历史研究院积极打造“全国主要史学研究与教学机构联席会议制度”，在综合考虑学科发展、地区特点、科研与教学机构平衡等因素的基础上，从全国众多史学研究与教育机构中遴选出32家机构作为联席会议成员单位。本次会议是联席会议首届年会，意义非同凡响，讨论的议题关涉中国历史学发展方向。

会议认为，新时代历史研究和历史科学包括三层内涵，一是新时代历史研究必须以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为根本指导思想。二是新时代历史学工作者必须以习近平总书记致中国历史研究院成立贺信精神为根本遵循，站在新时代的制高点上，反思和反观人类历史，把握人类历史发展规律，从对历史的深入思考中汲取智慧，发挥历史学传承文明、启迪未来，知古鉴今、资政育人的作用。三是新时代历史学研究必须以习近平总书记关于历史科学的系列重要论述精神为理论基础和灵魂，推出具有中国特色、中国风格、中国气派的研究成果，构建具有新时代中国特色的历史学学科体系、学术体系和话语体系，为国家建设和社会发展提供史学智慧。

本次联席会议以推动新时代中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系快速构建为主题，重点围绕联席会议制度、新时代中国历史学发展规划纲要等议题展开讨论，有关单位领导和代表发表了建设性意见和建议。

与会领导和代表一致认为，此次联席会议为全国历史学研究工作者提供了有效交流平台，促进了历史学研究与教育机构之间的沟通交流，为中国历史学科融合发展、新时代中国特色历史学学科体系、学术体系和话语体系建设发挥了推动作用。

与会学者合影 主办方供图

(责编：袁勃)