原标题：湖北孝感5年培养3000农民大学生

“儿子，晚上一定要记得去自习室帮我占座位啊！”“妈，上次你要的参考资料已经买好了。”这几天，湖北省孝感市孝南区陡岗镇池庙村党支部副书记钟玉莲已习惯了和儿子池敬忠在学校以这种特殊的“同学关系”相处。

母子咋成了同学？原来，2018年初，钟玉莲从报纸上得知，孝感市政府将出资选拔户籍在当地建制村、具有高中文化程度、年龄在45周岁以内的农村青年，接受为期3年的免费大专学历教育。她立即报名参加招生统考，最终被湖北职业技术学院录取为首批农民大学生。凑巧的是，儿子当年也考上了该校。

“为给全市脱贫攻坚、乡村振兴提供人才支撑，孝感市政府从2018年起全面实施‘一村多名大学生’计划，力争用5年时间，依托湖北职院选拔培养3000名农民大学生，作为村‘两委’成员或后备力量、农村党员重点发展对象、村级产业发展骨干，带动贫困地区群众脱贫致富。”孝感市委组织部副部长文益博说，这些农民大学生须与所在乡镇签订毕业回村服务合同，原则上，在村服务期限不少于5年。

据湖北职院校长朱虹介绍，“一村多名大学生”计划属于全日制脱产学习教育。在学习形式上，将根据农村实际和农民特点，采取送教上门和在校集中学习相结合的方式，开展分段式脱产学习，学时与农时季节衔接，理论教学与实践锻炼结合；按“政策法规、基层治理、经营管理等+水产养殖、木材加工、畜牧兽医等产业技能”为学习内容的“4+N”模式，设置专业课程。同时，该校实施学分制和自由选课制度，学生可通过技能竞赛、创新创业、社会实践等活动获得相应学分。

在国家奖助学金方面，该校按4000元/年比例不低于10%、3000元/年比例不低于20%、2000元/年比例不低于20%的标准资助，还通过加大资金、技术扶持力度，支持这些农民大学生创办企业实体。

这些政策“大礼包”大大激发了农民的学习动力。在学校的帮助下，大悟县阳平镇柳林村党支部委员喻学双为当地30户贫困村民引进了太空莲、野菊花等80亩经济作物；安陆市南城办事处的个体户郑茜，在电子商务专业学习半年后，义务为孝感各地农户搭建电商平台，帮助农民售出70余万元的农产品……

湖北职院党委书记张国雄说：“‘一村多名大学生’计划是乡村振兴战略的具体实践，也是实施职业教育供给侧改革的重要举措。今后，我们将继续完善体制机制，加强教材选编和实训基地建设，加大实践应用教学力度，积极对接地方产业、行业发展需求。”（柯进 程墨 毛军刚 曾少武）

(责编：李依环、曹昆)