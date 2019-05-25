服务长三角一体化高质量发展 浙江大学动作频频

5月22日，长三角一体化发展高层论坛重要成果发布仪式在安徽芜湖举行。由浙江大学倡议，联合复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学等高校共同发起的长三角研究型大学联盟正式签约亮相。联盟采取“联合、共建、协同、开放、共享”的运行机制。由相关高校牵头组建学科联合体、教育合作组、科技协同中心等创新合作载体，加强联盟成员之间的紧密合作与交流。每年拟举行系列论坛及会议。

长三角研究型大学联盟签约现场 摄影/吕之遥

长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署，具有极大的区域带动和示范作用。服务长三角一体化高质量发展，浙江大学就如何当好“发动机”，如何发挥好人才泵、创新源、思想库作用等方面给出了自己的答案。

人才泵：组建长三角研究型大学联盟

据浙江大学校长吴朝晖院士介绍，长三角研究型大学联盟的目标，是打造互联互通、紧密合作、开放共享的研究型大学合作载体，在更高层次、更高水平、更高质量上开展战略合作，共同推动长三角高等教育一体化发展。联盟的任务，主要是共建一流学科联合体，共享优质高等教育资源，共创重大科技创新载体，共引高层次创新人才，共织国际高校合作网络。长三角的研究型大学可以依托联盟这一高端平台，更加有效整合区域高等教育、科技创新和国际化资源，实现联动协同、优势互补、合作共赢，打造具有国际影响力和竞争力的区域高等教育品牌，全方位服务支撑长三角高质量一体化发展国家战略。

吴朝晖表示，五所高校将做好排头兵，不断凝聚共识，推动联盟高校间的增量发展。“作为秘书处单位，浙大将在联盟中至少发挥两方面的作用，一是联通各界，推动多方力量实现跨界发展。二是服务支撑，服务好联盟各成员单位为了长三角更高质量一体化发展目标实现合作共赢。”

创新源：成立浙江大学长三角一体化研究中心

浙江大学成立长三角一体化研究中心，学校将以研究中心为平台依托，充分发挥浙江大学学科和人才优势，全面参与国家战略的制定和实施，为长三角一体化战略推进提供前瞻性、系统性、科学性的理论研究和政策咨询，也为浙江省更高质量参与长三角一体化提供政策解读和应对方案设计。

浙江大学经济学院院长、长三角一体化研究中心主任黄先海首次披露了这一新型研究中心的主要任务是决策咨询、学术研究、人才培养，而研究领域分为产业一体化、空间一体化、社会治理一体化、制度与政策创新、城市群等五个方面。

思想库：打造长三角高端论坛

浙江大学积极打造长三角高端论坛，将坚持开放发展，充分链接全球优质的科学资源，与广大校友、合作伙伴等泛浙大的创新力量一道，为推动高质量发展积极献策。长三角在生物医药等方面保持着全国领先的政、产、学、研优势，既有上海、杭州湾、海州湾等生物医药产业集聚区，又有以浙江大学等为代表的一批“双一流”建设高校和医药专业高校，还有以中科院药物所、国家基因组南方中心为代表的科研机构体系。

据中国科学院上海药物研究所蒋华良院士介绍，生命科学、数理科学、计算机信息科学和工程学的会聚，特别是大数据和人工智能技术的应用，将带来生命科学的第三次革命，给新药研发带来新的机遇和挑战。

(责编：何淼、曹昆)