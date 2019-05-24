原标题：再不用语文老师教音乐了！——云南偏远山区教育信息化见闻

新华社昆明5月24日电 题：再不用语文老师教音乐了！——云南偏远山区教育信息化见闻

新华社记者严勇

整洁明亮的教室里，孩子们正跟着大屏幕上的老师学唱一支新歌。语文老师田顺桃站在一旁，告别了多年“跨界”生涯，再不用像以前那样扯着嘶哑的嗓子教唱歌了。

这是记者近日在云南怒江傈僳族自治州泸水市上江镇大练地完小看到的一幕。

田顺桃坦言，“跨界”实属无奈，以前师资匮乏，学校缺少音乐等专业教师，包括她在内的很多语文、数学老师都要同时兼好几门课。“跨界”并非易事，她喜欢听歌，但并不擅长唱歌。有时候，一堂音乐课下来，嗓子都哑了，教的效果并不好。

大练地完小13个班有26个老师。其中，12人教语文，13人教数学，还有一个老师即将退休。音体美课程只好由语文、数学老师来兼课。

上江镇中心学校校长高雪军告诉记者，整个上江镇，除了新建完小配备了专职音乐和美术老师，各学校都存在语文、数学老师兼课的现象。

“一到排课的时候就犯难。比如体育课，不管男女，看着谁稍微有点运动天赋，就得喊他去上。”高雪军说，术业有专攻，音体美课程长期达不到较好的教学效果。

2018年开始，大练地完小的老师“跨界”终于成为历史。

为了解决边远地区学校开不齐课程等问题，云南省教育厅和中国电信云南分公司在上江镇等地的16所学校开展“1+N互动教学”试点。

大练地完小就是其中之一。如今上音乐课，分课堂老师只需打开互动教学设备，同步直播主课堂——新建完小的音乐课，在主课堂的专职音乐老师的讲授下，孩子们跟着学习认歌谱、唱歌。

通过互动教学设备，最多时有11所小学同时上着一场音乐课。通过互动教学，孩子们的音乐课变得更热闹了，有一种11所小学现场“拉歌”的感觉。有了专职音乐老师授课，孩子们可以把歌唱得更好，也学到了更多专业知识。“记得唱快乐的泼水节这首歌时，音乐老师还领着我们学会了傣族舞，孩子们可开心了。”田顺桃说。

孩子们成了最大的受益群体。“歌谱会看了，歌也学到了很多。”大练地完小四年级的何玉美说，现在的音乐课上还有很多好玩的动画课件，同学们上课的注意力也更集中了。

“目前还只是一个局域网，我们后续还会运用到英语教学中来，争取打造成一个全域网，引进北京、上海等发达地区的优质教学资源，让边疆教育插上信息化的翅膀。”高雪军说。

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