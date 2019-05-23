“在校期间平均绩点”成海外学子新压力

原标题：海外学子新压力

近年来，海外学子越来越重视留学时达标或者获得较高的“在校期间平均绩点”（GPA）。这项指标反映了海外学子的学习水平，也影响着他们能否顺利毕业、申请进一步学习和求职等。每年5月，许多国家的学校都进入期末季。如何提高GPA，成为学子特别关注的事情。

GPA受到普遍重视

长久以来，GPA都是海外学子申请国外高校时的必备指标。通过不同计分制度之间的换算，学子可以根据自己的GPA成绩，去申请意向留学国的高校。

那为什么GPA成为一种新压力呢？

随着国际教育日益流通化和产业化，使得年轻人出国读书更便捷了。中国的出国留学规模已经连续数十年呈上升态势。留学的人数多了，竞争随之加剧，绩点压力也就比以前突出了。如今，高绩点不仅是学子进入知名高校的“敲门砖”，而且也影响着他们申请奖学金、毕业、深造等各种学业问题。于是，那些不以出国混文凭为目的的学子，不敢有丝毫懈怠，要千方百计努力取得好成绩，获得高绩点。

对于很多学子来说，奖学金可以缓解一部分经济压力，而GPA是申请奖学金的重要参考标准。兰寅雯目前在韩国釜山外国语大学读大三。他说：“在我们学校，想要申请奖学金的话，GPA最低要达到3.5。但是按照以往的实例，能够最终拿到奖学金的人，他们的GPA基本都在4.0左右，甚至更高。”如果能申请成功，那么每学期的奖学金是100万韩元，大约相当于6000元人民币。对于学子来说，这当然是一笔实用又可观的“财富”，能够对日常生活提供支持和保障，当然会对年轻人产生很强的吸引力和很大的激励作用。

大多数学校都将GPA与学生能否毕业挂钩。赵泽楷在澳大利亚昆士兰大学就读，他有继续在澳大利亚读研深造的打算。澳大利亚各个学校不同的专业对GPA要求不同，但是如果绩点较低，达不到学校设定的标准，可能会影响顺利毕业。他说：“GPA很关键，不仅关乎毕业，而且能不能申请到研究生也要看它。如果GPA分数不够高，很难申请到心仪的学校。”

GPA，全称Grade Point Average，即平均成绩点数。不同国家有着不同的计分制度，例如大多美国高校采用4分制。通过GPA，可以将中国采用的100分制分数换算为其他国家学校的分数。

语言和考核方式是“两座大山”

为了提高GPA，学子付出了大量的时间和精力去学习。赵泽楷提到自己在某个期末季的经历。当时他需要连续两周、每周提交一篇6000多字的“大论文”；而且更要命的是，在论文提交后，紧接着就有两门课进入期末考试。“当时时间真的很紧张——做到考试及格倒是没什么问题，但我想申请读硕士，所以GPA就需要更高一点。”于是，他那个期末季过得格外难忘。“几乎连续两周处于连轴转的状态，说不上连续通宵学习，但确实也没能睡多少时间。”他说。

付出更多的时间和精力，对于一心向学的年轻人来说，尚不是太大问题，熟练使用异国语言和应对与国内不同的考核方式，才是真正挡在他们拿到高绩点前面的“两座大山”。在异国求学，学子即使已经可以用当地语言进行日常交流，但是在学习过程中，还是经常会遇到一些专业术语或者生涩的词汇。这在无形中加大了学习难度，也必须增大投入精力。曹存博就读于德国卡尔斯鲁厄理工学院。他坦言，留学远比想象的困难得多，压力也比想象中大得多。他说：“德语非常难学。即使我的语言考试通过了，但在课程的理解上仍会有很多困难。老师讲课过程中会使用一些用德语表达的专业术语，在课堂上很难完全理解，更何况有些专业词条即使上了百度也搜不到。”

相比国内，国外一些高校的GPA计算更为复杂，由多部分组成，例如期末考试成绩、课堂参与程度、实验室表现、论文、小组作业统统都算。王涵在韩国诚信女子大学学习朝鲜语专业，她对此深有感触：“详细说来，我为了期末考试取得好成绩，从第一天上课就开始准备，因为平时作业、小测试都会在这门课的总成绩中占有一定的比重。比如，某门课的成绩会这样分配，随堂测试占15%、期中考试占30%、课堂参与占15%；而期末考试成绩只占40%。这样的计分制度，要求我整学期都要努力用功，一刻不敢松懈。”

提高GPA有“秘方”：睡足！放松！提前！

期末考试季，往往是学子学习压力最大的时候。为了提高GPA，保持平稳的心态十分重要。紧绷的神经和焦虑情绪，只会影响复习效率，带来负面影响。赵泽楷提到，越是紧张的考试周，越需要保证充足睡眠，而且要尽量保持愉快心情。“只要自己尽全力了就好，缓解了考前的焦虑和抑郁，往往有助于考试时的发挥。”他说。

在考试季产生紧张情绪实属正常，关键是要寻求某种对自己有效的排遣方式。王涵提到：“复习时，常常会有这种感觉：越是复习，就发现不会的地方越多……这时候就越需要暂时放下功课，让自己冷静下来。远离家乡和亲人，我在压力太大时，常常会大哭一场或者找朋友倾诉，有时也通过其他方式发泄焦虑。实在学不进去的时候也不硬撑着。”当遇到一些学术问题的时候，她会约几个要好的韩国朋友一起去咖啡厅复习。朋友不仅会帮她整理出考试的重点，而且会耐心地向她讲解上课中没能理解的知识点。

学子普遍认为，要想获得比较高的GPA，仅仅依靠期末阶段的冲刺是不够的。提前做好规划，才是稳步提高GPA的制胜法宝。“如果提前做好充分的准备，期末考试季集中考试带来的压力也会减轻很多。”赵泽楷说。他所在的学校，在每个学期开始之前都会公布整个学期比较明确的时间表，详细到每周的学习任务是什么。所以如果把每周所要完成的任务都做好预习，那么临近期末季的复习就会胸有成竹，不至于手忙脚乱了。

王涵也表达了相同的观点：“千万不要等到临近期末考试的时候才进入紧张状态。如果能够做到每节课结束后，及时进行小结和复习，那么在期末季到来的时候就不会毫无头绪，紧张和焦虑也将随之减轻一些。”（高佳 姜在辉）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)