杭州下城区跨越3700公里 探索教育援藏新模式

原标题：跨越3700公里的“教育天路”

杭州首次在援藏工作中注入民办教育的力量。5月15日，7名民办教育机构负责人，辗转飞机、火车、汽车马不停蹄奔波2天后，终于将冬衣、围巾、足球、图书等物品和资金，以及可以穿透3700公里的“空中课堂”，捐赠给了西藏那曲市色尼区。

队伍的组织者，是下城区民办教育协会，而下城区也是浙江首个建起民办教育协会党委的城区。积极参与公益事业，也是下城教育“走亲连心三服务”结合党建工作的重点之一。

“九个一”工程逐一落地落实

色尼地区平均海拔超过4500米，年平均气温零下2℃（最低零下40℃），是西藏自然环境最为艰苦的地区之一。浙江省第八批援藏指挥部党委副书记、那曲市副市长、那曲市色尼区委常务副书记王仁介绍说，教育作为斩断贫困代际转移的关键之策，一直是杭州援藏关注的核心。

2017年，浙江省“十三五”援藏规划中最大单体项目、投资9000万元的杭嘉中学启用。自此，“九个一”教育帮扶工程逐一落地：让每一位教师都得到培训，让每一所学校都有图书室，让每一个师生都能喝上干净的水，让每一所乡镇学校都供上暖，让每一位幼儿园的孩子都拥有喜欢的玩具，让每一个贫困孩子都得到资助，让每一所学校党支部成为立德树人的战斗堡垒，让每一所学校都有“互联网+”远程教学平台，让每一所学校都使用国家统编教材。

当前，色尼全区16所中小学和15所幼儿园中，适龄儿童均得到免费教育，城乡教育的基础设施、师资水平、学生素养逐年抬升。去年，色尼还被授予“国家义务教育发展基本均衡县（区）”，“九个一”工程功不可没。

到今年6月，王仁等第八批援藏干部人才就将结束奋战。不久前，他们接到了杭州下城区民办教育协会党委的联洽：“我们能为色尼做些什么？”

教育天路资源辐射3700公里

了解到色尼区还有为数不少的贫困学生、教师水平和教学质量仍比较滞后，下城区民办教育协会党委决定将“学而思”的在线授课资源嫁接到色尼。这个想法也得到了援藏干部们的欢迎：杭州已在当地铺好了远程教育系统，能无缝接入各种优质在线课程。

很快，“那曲下城·智联教育天路”全新教育援藏方案敲定。项目计划在一年内，由下城区民办教育协会党委捐助色尼区全部14所小学语文微课，杭州学而思培训学校捐助那曲色尼区完全小学思维素养即趣味数学，试点对象为色尼的80名一年级学生。

以学而思为代表的民办教育机构，依托其自身成熟的在线教育模式，通过互联网配备优秀老师，专门为藏区孩子重新设计课程，建起一所超越时空和距离的“空中课堂”。在5月15日的捐赠仪式上，最后一个环节就是在线微课观摩。通过“空中课堂”，杭州老师为杭嘉中学七年级的学生上了一堂思政课：屏幕上，老师介绍杭州历史、建筑、丝绸和美食；通过互动，色尼孩子向老师讲述家乡服饰、习俗和风貌。并且，这类在线微课得以实时记录，师生可以随时点击重播。

现场观摩的色尼第一中学道德与法制老师格桑拉吉刚入职三年，她深受启发：“‘空中课堂’太棒了。这打破了传统的上课模式，通过两地文化交流，让色尼孩子对家乡有了认同感，扩展了知识面，我们色尼老师零距离学习了优秀的杭州教育模式。”

下城区教育局相关负责人认为：战略上，将下城优质教育资源送到教育最薄弱地区，既发挥了党建引领的作用，也让民办教育机构发挥了社会责任；战术上，下城引入民办教育和“互联网+”的教育援藏做法，可多区域多机构复制推广，值得肯定。（孙磊）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)