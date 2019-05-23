打开一扇窗 洒下一片光

2019年寒假，廖金威给孩子们讲授“春节”主题的课。 温红/摄

在广东省梅州市大埔县高陂镇平原村，面生的年轻人随意走动，极易被村里人搭讪：“你是老师吗？”

这些年的寒暑假，总有一批学生志愿者来到平原，义务给村里小孩上课，热闹得很。村里人淳朴，把“教书”这事儿看得重，这群稚嫩的学生们，便统一成了“老师”。

“老师”并不是学校组织来的，而是廖金威召集而来。他在平原村里出生成长，现在广东电网梅州供电局变电管理所琴江巡维中心任技术负责人。说起廖金威，村民们都很熟悉，知道他在“办班，教人”。

实干派的乐观

1月的寒风里，精诚公益团队支教活动走到了第十一期。村里的孩子郑静莹从10岁起第四期活动时就追随至今，支教老师们肢体语言丰富，一些知识点还能通过玩游戏的方式传授，这让她着迷。“好玩！比学校上课有趣多了。”现在她已经14岁，每天早上不到7点，她就爬起床，等待支教活动开始。

“和他们一样，我小时候也是留守儿童。”同理心让廖金威更关注孩子的内心，理解他们的真正需要，“现在的生活条件下，大多数留守儿童缺的不是物质，而是陪伴和精神引导”。

精诚公益团队一直在做的，就是这件事。在课程内容设计上，团队更注重给孩子们带来学校没有的新鲜玩意。画纸、彩铅、简谱，美术和音乐启蒙山里孩子对美、对艺术的认知。

最初村民并不理解，认为支教就是补课。他也不恼，只反复向村民解释：“支教不等于补课。支教作为学校教育的补充，更多的是传递精神文化的力量。为村里的孩子打开一扇窗，知道世界很大，外面的生活很精彩，点燃他们走出去的渴望，让未来有更多可能。”

廖金威身上有种属于实干派的乐观。他很清醒，没有奢望支教活动能给孩子带来翻天覆地的变化，但能在一些孩子身上看到“立志”的决心和走出去的勇气，这微小的变化已经足够让他欣喜。

一念思量

中学生廖金威在家里支起一块小黑板的时候，没有想过，举手之劳会穿透岁月，延续15年之久。

2004年，廖金威考入东山中学，这是梅州市最好的高中。在那个高手如云的高中里，廖金威常常能得班级前五。学有余力，他将学习资料收集整理好，每逢节假日回到平原，给几个小伙伴讲解难题，答疑解惑。渐渐地，慕名前来的小伙伴越来越多，“廖老师”索性支起一块小黑板，十几个孩子围成一圈。

他当时并没什么宏大概念。你需要，我能给，举手之劳罢了。一念思量，善念在不知不觉中萌发，即便远赴北京求学的4年，教学帮扶也一直没有中断。

2011年，廖金威大学毕业返回家乡，入职梅州供电局。身份的转变，让他对教学帮扶有了更长远的规划。“能不能建立一个支教团队，培养出一批人，即便自己放手也能让教学继续运转？”

2013年，廖金威发起创立了支教团队，取名为精诚支教团队。廖金威的表弟，他帮助过的学生、朋友，十二三个人，开始了一场不为盈利的“创业”。

自助助人

做一件好事不难，长久地做一件好事很难。交谈中，“坚持”“佩服”，是廖金威的支教小伙伴、梅州供电局的同事提及他时的高频词。作为梅州供电局6个巡维中心里最年轻的技术负责人，廖金威的工作能力有目共睹。然而他想做好的事情很多，唯有和时间赛跑，坚持早起，工作时间无特殊情况不看手机，每天阅读，没有节假日，数年来在梅州这个四、五线城市过着超一线的快节奏生活。

2016年，他和几个朋友一道，在梅州市区创办公益性质的“常然独立书店”。一个小小的书店，面向不同人群进行探索：针对小学生的“雏鹰计划”和针对中学生的“展翅计划”，主要通过每月上课帮助孩子们精进学业；针对大学生和已参加工作的社会人员，书店推出了“书童计划”，“书童”们可以在书店读书，并免费获得礼仪、茶艺、摄影、书法、演讲等方面的培训，作为交换，他们每个月要在书店提供一定时长的服务。

某种程度上，书店相当于支教活动的“人才蓄水池”。廖金威说：“希望能培养好他们，一起把这个书店办好，跟着我们一块去支教。”除了培养好本地志愿者，他也想“走出去”，把自助助人的“精诚模式”传递给更多人，带动更广泛的人参与。（沈甸）

(责编：吴梦萱(实习生)、曹昆)