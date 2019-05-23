广东省教育厅：全省性竞赛不得以营利为目的

广东省教育厅昨日下发关于印发《广东省教育厅关于面向中小学生的全省性竞赛活动的管理办法（试行）》的通知（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，全省性竞赛活动不得以营利为目的。活动主办方、承办方不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费和其他各种名目的费用，做到“零收费”。全省性竞赛以及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据。

省教育厅表示，制定此办法意在为规范管理面向中小学生（包含在园幼儿）的全省性竞赛活动，防止活动项目过多过滥，切实减轻中小学校（包含幼儿园）、中小学生和家长负担，维护正常教育教学秩序。

根据《管理办法》，要从严控制、严格管理全省性竞赛活动，原则上不举办面向义务教育阶段的全省性竞赛活动。全省性竞赛活动须按照管理权限，由省教育厅核准后，在官网上公布活动组织时间、内容、范围、组织方式、监督方式等。未经核准，任何单位或个人不得组织开展活动。

申请举办全省性竞赛活动的部门、单位、社会组织对竞赛活动的全过程承担主体责任。全省性竞赛活动不得以营利为目的。活动主办方、承办方不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费和其他各种名目的费用，做到“零收费”。

全省性竞赛以及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据。在竞赛产生的文件、证书、奖章显著位置标注广东省教育厅批准文号以及“不作为中小学招生入学依据”等字样。（全媒体记者徐静）

(责编：吴梦萱(实习生)、熊旭)