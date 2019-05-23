“三说”、“三有”教学方法让思政课堂活起来

原标题：陈经纶中学思政课 让学生“有话说”

思政课往往被贴上“枯燥”、“乏味”的标签。北京市陈经纶中学思政课团队的老师们在20年的实践中找到了破解难题的秘诀，让每一位经纶学子都爱听、想上思政课。

“想要上好思政课，‘你说学生听’这种方式是绝对不行的，你得让学生们有话能说、有话可说、有话会说。”北京市政治学科正高级教师、陈经纶中学副校长王苹是同学们的“知心人”，因为她在课堂上鼓励学生说真心话、说实事求是的话，即便是学生因认知上的偏差说了一些负面的看法，也从不给学生“扣帽子”，她用自己的人生阅历和知识耐心引导同学们，进而收获了学生们的信任和依赖。

陈经纶中学的思政课团队中，除了王苹老师提出的“三说”，学校特级教师张洁的“三有”也颇具代表性。“有生活、有信仰、有温度”是针对政治学科理论性太强、太过抽象的特点而提出的。“思政课要有不同时代生活的影子，要在潜移默化中融入‘三观’，同时还要施展自己的个人魅力，让学生‘爱屋及乌’。理论可能是抽象的，但是老师是有温度的。”张洁老师说。做“有情怀、有温度”的思政老师是学校思政课教研组王苹、张洁老师一以贯之的信念，并不断感染着学校思政课教研组的其他老师。

无论是王苹老师的“有话能说、有话可说、有话会说”，还是张洁老师的“有生活、有信仰、有温度”，都让陈经纶中学的思政课“活”起来，而学校思政课教研组也在这些“引路人”的带领之下不断前进。20年来，陈经纶中学关于思政课的实践不断创新。在校长张德庆超前的学科建设理念的引领和以王苹老师、张洁老师为代表的政治教研组的团结奋进之下，学校的思政课经历了案例教学、学科有效性教学研究，以及校本课程、社团课程、学科活动型课程、实践课程这些阶段，各个阶段陈经纶中学从来没有停止过探索实践的脚步。

陈经纶中学的思政老师上课从不提倡“我说你学”的教学模式，在思政课教学中不断地转变教学理念，生活即教育，社会即课堂，引领学生走进“社会生活”大课堂，让他们去体验课堂教学所无法给予的鲜活内容。“经纶学子社区行”就是这样的社会大课堂，学校组织学生走进自己生活的社区去亲身感受、体验身边的政治生活。

比如，高一年级同学学习《政治生活》中的“民主管理——共建幸福生活”，起初大家对理论陌生遥远，通过调查、采访，有同学这样写道：“背多少居委会的性质和意义的知识，都不如真真切切地进入居委会去了解它。你会发现它不再是课本上说的枯燥和抽象的基层群众自治组织。通过社区之行，我从居委会工作人员身上更深刻地理解了敬业、责任和奉献精神的内涵。”

“经纶学子” 爱听、想上思政课已经不是近两年的事，在学校每年的评课评教工作中，政治组连续十余年名列前茅。在分享他们的教学经验时，无论是资历较深的王苹、张洁、齐宝卫三位老师，还是年轻的李颖、盖梦洁、刘凯航、王非凡四位老师，他们都提到了政治组毫无保留的共同发展理念，包括合作共赢、资源共享、超越自我。

记者了解到，2018年底，在集团化办学背景下，学校又开始了中小学一体化政治学科社会实践活动实践探索，形成跨学段实践课程方案，进一步拓展了思政课堂的空间。（蒲长廷）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)