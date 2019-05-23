原标题：南开大学发布40条本科教改创新举措

针对建设一流本科教育的重点难点问题，南开大学今天正式发布《南开大学一流本科教育质量提升行动计划（2019-2021年）》，即“南开40条”，从十个方面提出40条创新举措，打出本科教育改革“组合拳”。

“南开一直有重视本科教育的传统，强调教学优先、坚持以本为本。”南开大学校长、中国工程院院士曹雪涛谈到，归根到底，还是要在理念思路上强调“三个转变”：即教育理念从“学科为本”向“学生为本”转变，教育内容从“传授知识”向“提升素质”转变，培养模式从“以教为主”向“以学为主、教学相长”转变。

南开大学副校长朱光磊介绍，实施以学院为单位的大类招生培养改革，构建“5+3+X”人才培养体系，在大一新生中“零门槛”推出“二次选拔”机制，“在实际报到的学生中，接近80%都报名参加了遴选，为学生个性化发展创造更多机会与可能”。同时，推动O-AMAS有效教学，开展“大班授课、小班教学”教改探索，推广“讲一练二考三”教学组织方式。

教学质量评价是教改的“牛鼻子”。在学生层面，实施综合素质测评与奖助学金改革。在教师层面，构建重学生评价、重同行评议，轻职称资历的“两重一轻”教学评价体系。

“改革要解决的问题，就是要让教师的积极性和学生的主动性完美结合，激发师生的内生动力。”南开大学教务处长李川勇谈到，“今天的学生都是互联网的原住民，他们学习知识的渠道和方式都与传统学习有很大不同。”师生共同体的构建是“南开40条”里的重要内容，旨在提升教与学的成就感和幸福感，通过推动教学创新、学业指导、社会实践、“全球南开”计划等，构建课堂内外、校园内外等多领域的师生共同体，真正让师生在教与学的互动中共同成长。（记者 胡春艳）

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