山东所有小学将开展课后服务 贫困家庭学生全部免费

原标题：山东所有小学将开展课后服务

近日，山东省政府决定今年9月底前，山东所有小学将全面开展课后服务。随后，山东省教育厅、发展改革委、财政厅、人力资源和社会保障厅又联合出台了《关于全面推进小学课后服务工作的指导意见》，明确坚持“政府主导、学校主体、社会参与、学生和家长自愿参加”的原则，做好小学生课后服务工作。

山东规定，课后服务的具体时间段由各县（市、区）教育行政部门、各学校根据当地实际情况、家长需求和季节弹性确定，结束时间一般不早于17:30。课后服务主要组织学生做作业、自主阅读，开展文体、科普、社团活动，以及户外拓展训练、劳动实践教育等，对个别学习有困难的学生给予辅导。鼓励各学校充分挖掘资源潜力，注重学生个体差异和兴趣培养，开展丰富多彩的活动，促进中小学生德智体美劳全面发展。严禁借课后服务名义组织集体补课或教学。

山东要求，课后服务由当地政府组织推动，教育行政部门牵头负责，以学校为主体实施，家长和学生自愿参与。各地师资力量、实施条件不足的，可通过发展社会志愿者、购买第三方人员和有办学资质机构的服务等方式予以补充。

山东规定，课后服务经费由各地采取财政补贴、服务性收费、社会赞助等方式筹措。课后服务应保障公益属性，贫困家庭学生参加课后服务全部免费。相关部门核定学校开展课后服务的绩效工资总量，对参与课后服务的教职工，在收入方面予以奖补体现。（魏海政）

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