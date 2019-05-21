河南：农村从教30年可直接评高级教师

近日，河南省政府召开新闻发布会，围绕刚刚出台的《中共河南省委、河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，重点就广大教师关注的专业成长、职称评定、生活待遇等方面进行了详细的政策解读。

河南提出，经过5年左右努力，培养中原千人计划中原教学名师150名，中原名师、省级名师1万名，省级骨干教师5万名。到2035年，培养造就数以10万计的骨干教师、数以万计的卓越教师和数以千计的教育家型教师。

关于编制管理，河南明确提出要盘活存量、优化结构，并提出采用“调剂、补充、压减、引进”4种办法保证教师需求。一是实行省级统筹、市域调剂、以县为主、动态调配的方式，加大跨地区、跨层级、跨行业调整力度；二是严禁挤占、挪用、截留编制和有编不补，要根据空编情况和实际教学需要及时补充教师；三是教师编制总量不足的省辖市和县（市、区）要压缩一定比例的其他事业编制，统筹用于教师队伍建设；四是在试点的基础上加快推行高校“员额制”改革，畅通绿色通道，支持高校采取多种方式引进人才。

河南提出，适当提高中小学中、高级教师岗位结构比例，在原有标准基础上，幼儿园、小学提高5%，初中、高中提高8%左右。学校可根据政策规定自主设岗和动态调岗，实现职称评审和岗位聘用有效衔接；对在农村学校从教且教龄男满30年、女满25年的在岗在编教师，符合申报条件的，可不受岗位结构比例限制，直接评聘为中小学高级教师。

《实施意见》还对乡村教师生活补助、班主任津贴和住房保障等方面提出了具体保障措施。（张利军）

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