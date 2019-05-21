机器人会抢走老师的饭碗吗

在信息化时代，人工智能在教育中的应用已经成为一种需求和潮流，一些先行者通过实践，正在为后人探索一条可借鉴之路。他们充分利用技术的力量，组织教师创新教学模式，为推进课堂教学改革摸索出了一些实践经验。

在推动教育信息化发展方面，浙江省已走在全国前列。现在，智慧教育领域的一场盛宴，如期拉开帷幕。

5月22日～24日，2019第四届两岸智慧好课堂邀请赛将在湖州市德清县举行，一场汇集上千名教师和教育专家的智慧教育头脑风暴席卷而来。

主办方邀请了来自海峡两岸的19个智慧教师战队，他们相聚德清，通过对示范课程与技术的有效整合，恰当运用技术，探寻未来教育的方向。这些受邀战队，都希望展现自己这些年在智慧教育领域取得的丰硕成果。

这些战队分别是——上海静安战队、广东东莞战队、四川广江羊联队、四川郫青金武联队、安徽马鞍山战队、湖北武汉战队、新乡原阳战队、台湾台北战队、台湾桃园战队、杭州江干战队、宁波镇海战队、浙江温州联队、湖州德清战队、湖州吴兴战队、金华东阳战队、台州玉环战队、丽水云和战队、衢州江山战队、浙师大附校联队。

本届邀请赛设置了冠、亚、季军及优胜奖。在赛制设计上与热门综艺节目“中国好声音”有些类似，由“领队”组织5位跨学科智慧教师团队，聘请“导师”专业指导，以团队合作学习的方式，进行系统性的教师专业成长训练。

本届“两岸智慧好课堂”不仅有一线教师的实战演练，还有智慧教育领域专家们的智慧分享。作为一年一度的智慧教育盛会，智慧教育高峰论坛这个传统项目仍将保留，今年论坛的主题为“人工智能与未来教育”。

参加高峰论坛的专家有：著名教育学者、华东师范大学终身教授袁振国，北京师范大学智慧学习研究院联席院长、教育信息化协同创新中心副主任黄荣怀，台湾科技大学数位学习与教育研究所讲座教授黄国祯等，他们将各自奉献精彩演讲。

在此次论坛上，袁振国将回答“未来的教育会是什么样的”这个问题。他这样描绘：“未来的学校，是一个学生活动的地方，是学生们互相交流思想、交流感情的场所。一句话，学校将真正成为师生共生共创、共同成长的地方。”

他认为，在新时代背景下，教师的功能将发生变化。未来的教师主要做些什么呢？归根到底，就是要回归到做人的工作。“教师是人类灵魂的工程师，从本质上来说，教师的工作在于塑造灵魂、引领人生，这是教师区别于其他职业的根本所在。”

此次活动还将举办2019浙江省智慧教育装备展，来自全国各地的厂商摆好架势，向与会代表呈现他们最新的智慧教育装备。

本届邀请赛由浙江省教育技术中心、浙江省教育科学研究院、湖州市教育技术中心指导，德清县教育局、浙江省教育学会、浙江省智慧教育联盟共同主办。（梁建伟）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)