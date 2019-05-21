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河北13所职业院校将与德国合作培养应用型人才

2019年05月21日08:53  来源：中国青年报
 

记者昨日从石家庄铁路职业技术学院获悉，在近日举办的中德职业教育合作洽谈会上，河北省教育厅及河北省13所职业院校与德国相关机构签约12项，将合作培养高素质应用型人才，这标志着河北省与德国的职业教育合作项目正式启动。

作为该合作项目负责人，石家庄铁路职业技术学院院长窦新顺介绍，此次中德职业教育合作时间为39个月，共13所职业院校参与其中，将在机电一体化、新能源汽车、建筑技术、物流、农业5个相关专业展开合作。

窦新顺表示，下一步将按照合作方案加快推进落实，通过学习借鉴德国经验、模式，引进德国职业教育的优质资源，紧密结合京津冀协同发展、雄安新区建设、2022年北京张家口冬奥会等国家战略对高水平职业教育的需求，培养一批优秀的生产第一线实际操作人员。同时，通过河北省13所签约院校的改革与探索，寻找适合河北省情的职业教育模式，以带动全省职业教育的改革和发展。

在此洽谈会上，石家庄铁路职业技术学院也分别与德国国际合作协会（GIZ）签署了建筑技术（建筑节能）专业合作备忘录，与德国WBS教育集团签署了合作备忘录，与德国创新、教育与经贸促进国际中心签署了建立孔子学院合作备忘录。“在未来的合作中，石家庄铁路职业技术学院将有计划、有步骤地扎实推进合作备忘录内容，使双方合作落地生根。” 窦新顺说。（记者 孙庆玲）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)
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