调查显示：中国留学生占澳洲国际学生29.6%

5月18日，启德教育在北京发布的《启德2019澳大利亚留学报告》（以下简称《报告》）显示，据澳政府统计数据，截至2018年10月，共有来自近两百个国家和地区的约84万名学生在澳大利亚留学，中国学生在国际学生中占比最高，为29.6%，有248923名中国学生在澳大利亚留学，比去年同期增长12%。

《报告》显示，计划赴澳读中学的中国学生选择澳大利亚最主要的两个原因是“教育质量高”（67.2%）和“当地社会治安良好，安全系数高”（48.3%），“自己的成绩能够申请到较好的学校”（31.0%）以及“有亲友在当地”（24.1%），也是不少家庭选择送子女去澳大利亚读中学的重要原因。

《报告》指出，选择赴澳读本科的主要原因是：“教育质量高”（59.6%）、“成绩在澳大利亚能申请排名更高的学校”（47.1%）、“申请比较便捷”（35.6%）、“社会治安好安全系数高”（32.7%）。赴澳读研究生的主要原因在于“成绩在澳大利亚能申请排名更高的学校”（66.3%）、“教育质量高”（43.1%）、“申请比较便捷”（35.4%）、“大学毕业后可申请工作签证”（34.4%）。

《报告》显示，2016至2018三年间，赴澳大利亚读研的中国学生，接近一半入读了QS世界排名TOP50的名校，入读QS世界排名TOP100院校的学生占比能达到七成左右。数据显示，2018年赴澳留学读本科的学生选择最多的十大专业为：商务/贸易、工程、金融、理学、设计、人文学科、信息技术、会计、媒体与传播、护理。

据悉，《报告》结合澳大利亚官方数据以及启德客户服务数据，对澳大利亚留学申请进行了深入分析，并就目前澳大利亚整体的就业情况进行了实时总结。（记者 叶雨婷）

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