拔尖计划10年探索 用最优秀的本科教育培养人才

原标题：用最优秀的本科教育培养人才

让“拔尖计划”带动本科教育质量整体提升

为加快拔尖创新人才培养，从2009年起，教育部会同中组部、财政部共同启动实施“基础学科拔尖学生培养试验计划”，在清华大学、北京大学等20所重点大学的数学、物理、化学、生物科学、计算机科学等领域建立了一批国家基础学科人才培养基地，探索高校拔尖学生重点培养体制机制，吸引最优秀的学生投身基础科学研究，形成拔尖创新人才培养的良好氛围。经过10年的探索，“拔尖计划”的实施得到了高校师生和社会的认可，为拔尖创新人才培养模式的改革积累了宝贵经验。

以“领跑者”的理念建立拔尖人才培养试验区。让“拔尖计划”为高校人才培养改革领跑，让拔尖学生为全体学生领跑，带动各类创新人才培养，促进高校整体人才培养质量提高。各校在体制机制上先行先试，有的组建专门学院，如清华学堂、元培学院等；有的设立专门试验班，如华罗庚数学班、严济慈物理班、唐敖庆班等。在政策导向上促进优势转化，将学科、师资、国际交流、优质生源、优良传统等方面的办学优势，优先转化为人才培养质量的优势。改革教师激励办法、考试招生办法、学生奖励办法、教学管理办法等，以人才培养为中心推进制度创新。在资源配置上加强保障，各校成立了由校长或主管校长牵头的领导小组，由院士、长江学者等知名学者组成的专家委员会，由校内相关职能部门组成的工作小组。

以“选”“鉴”结合探索拔尖学生选拔方式。在选拔标准上注重多方面考察，从学生的兴趣志向、学科潜力、综合能力、心理素质等方面进行全面考察。在选拔方式上采取多途径遴选，通过自主招生、二次选拔、与高中衔接等渠道选拔。依靠专家、尊重学生、避免应试。在选拔过程上实行多阶段动态进出，对进入计划的学生进行综合考查、科学分流。

以“一制三化”探索因材施教模式。“一制三化”即通过导师制、小班化、个性化、国际化培养，探索全面发展与个性发展相结合的培养机制，最大限度地发展个人兴趣专长和开发优势潜能。

十年来，“拔尖计划”共支持本科生9800人，已毕业5500余人，毕业生发展良好，初步实现了成才率、成大才率高的阶段性目标。其中，98%的毕业生继续攻读研究生，在基础学科和相关领域继续深造的比例达97%；48%的毕业生进入世界前50名（软科世界大学学术排名）的学科继续深造；有118人进入世界排名第一学科领域或世界公认的诺贝尔奖摇篮学科所在机构深造；首批500名“拔尖计划”博士毕业生中已有2人已入选中组部“青年千人计划”，40名学生已获得世界一流大学教职；计划参与学生累计在SCI期刊上发表论文2029篇，获得各类奖项5788项。

让系列“卓越计划”助力人才培养体制机制创新

2012年，《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》明确提出，实施系列“卓越计划”，着力创新高等工程、法学、新闻传播、农林、医学等领域人才培养机制，以提高实践能力为重点，探索与有关部门、科研院所、行业企业联合培养人才模式。

卓越工程师教育培养计划。2009年以来，教育部联合中国工程院成立了“卓越工程师教育培养计划专家委员会”，先后有210所高校、6000多家企业、21个行业部门和7个行业协会参与计划实施，推动626个国家级工程实践教育中心的建设，15个省级的“卓越工程师教育培养计划”先后启动，冶金行业、建设领域等行业成立了卓越联盟。到目前为止，卓越工程师教育培养计划已有210所高校的1257个本科专业点、514个研究生层次学科点参与实施，覆盖在校生约26万人。

卓越新闻人才教育培养计划。教育部会同中宣部印发《关于加强高校新闻传播院系师资队伍建设实施卓越新闻传播人才教育培养计划的意见》，卓越新闻传播人才培养计划覆盖全部299所开设新闻学专业的高校，实施高校骨干教师与新闻单位从业人员互聘“千人计划”，覆盖了开设新闻学本科专业的所有高校，惠及学生8万余人。

卓越法律人才教育培养计划。教育部会同中央政法委出台《关于实施卓越法律人才教育培养计划的若干意见》，成立了由法律实务部门和高校有关同志组成的卓越法律人才教育培养计划指导委员会和专家委员会。卓越法律人才培养计划基地建设高校66所，覆盖学生约9.5万余人，人员互聘“双千计划”有1146名法律实务专家和1069名高校教师入选，覆盖全国704家法律实务部门和355所高校。

卓越医生教育培养计划。教育部联合卫生部成立了“卓越医生教育培养计划”工作委员会和专家委员会，出台了《关于实施临床医学教育综合改革的若干意见》《关于实施卓越医生教育培养计划的若干意见》和《教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局关于加强医教协同，实施卓越医生教育培养计划2.0的意见》，参与高校129所，涉及临床医学、中医学专业学生，每年惠及学生约7万人，加强医教协同育人。

卓越农林人才教育培养计划。教育部会同农业部、国家林业局联合启动卓越农林人才教育培养计划，联合印发《关于批准第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目的通知》，批准99所高校开展140项改革试点项目，其中拔尖创新型农林人才培养模式改革试点43项，复合应用型农林人才培养模式改革试点70项，实用技能型农林人才培养模式改革试点27项，覆盖学生超20万人。卓越农林人才培养计划参与高校99所，每年惠及学生约4万人。

卓越教师培养计划。2014年教育部启动实施卓越教师培养计划，64所院校在分类推进中学、小学、幼儿园、职教、特教教师培养模式改革，建立高校、政府、中小学“三位一体”协同培养师范生新机制，推动以师范生为中心的教育教学改革等方面进行了积极探索。

（本报记者 邓晖）

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