北京市上千名残疾学生今年将获助学服务

原标题：上千名残疾学生今年将获助学服务

5月19日，中仓街道“温馨家园”，一位残疾女士坐着轮椅打乒乓球进行康复训练。 吴江/摄

“温馨家园”作为基层残疾人综合服务阵地，已经成为具有北京特色的残疾人服务品牌。目前，北京已建立492个“温馨家园”，服务残疾人8000多万人次。残疾人在康复、教育、就业及日常生活等方面存在的困难，如今在家门口就能得到解决。

5月19日是第二十九次全国助残日，北京市全国助残日主题活动在通州区举行。

记者从市残联获悉，目前北京市持证残疾人总数为529740人，计划今年10月底前，完成至少10000名残疾人社区和居家康复服务。今年市残联联合市教委，还将为至少1000名残疾学生提供精准助学服务。

●温馨家园

残疾人生活问题在家门口就能解决

今年的北京市全国助残日活动以“自强脱贫 助残共享——爱·助小康”为主题。中国残联主席张海迪、北京市副市长张家明昨日来到通州区中仓街道“温馨家园”探望残疾人，并与“温馨家园”手工坊的残疾人一起染制丝巾。

中仓街道“温馨家园”负责人介绍，中仓街道残疾人有1800多名，“温馨家园”为这些残疾人提供法律援助、康复培训、志愿服务，并组织乒乓球、手工制作等文体活动。每年中仓街道“温馨家园”还会组织20余场助残活动。

目前，“温馨家园”作为基层残疾人综合服务阵地，已经成为具有北京特色的残疾人服务品牌。北京市残联相关负责人介绍，目前北京已建立492个“温馨家园”，就近就便服务残疾人达8000多万人次，残疾人在康复、教育、就业及日常生活等方面存在的困难，如今在家门口就能得到解决。

据介绍，每个“温馨家园”配备一名专职园长，不少于两名综合服务人员。专职园长享受社工待遇，负责“温馨家园”日常管理、综合评估等统筹与监管等工作。新任管理人员需经过不少于40学时的岗前培训，并接受每年不少于16学时的岗位培训。

近年来，市残联根据残疾人的需求，依托“温馨家园”建立了96个残疾人帮扶性就业基地，与企业签约，入驻基地的智力残疾、精神残疾、重度肢体残疾等就业困难的人群。

为庆祝第二十九次全国助残日，昨日上午，通州区文化馆还上演了残疾人专场文艺演出《运河梦》，116名演员中有92名残疾演员，他们以弹唱、诗画、舞蹈等形式演绎了大运河的漕运时代。

●康复服务

服务时间2个月以上 人均服务不少于30次

康复服务是残疾人群体的普遍需求，也是北京市助残工作的一项重点。近日，2019年北京市残疾人社区和居家康复服务项目在丰台区铁营医院启动。市残联相关负责人介绍，目前北京市持证残疾人总数为529740人，今年北京市继续实施残疾人社区和居家康复服务工作，该项目列入了今年市政府的民生实事项目中，计划10月底前完成10000名残疾人社区和居家康复服务。

2019年1月1日实施的《北京市残疾人康复服务办法（试行）》，提出将为16周岁及以上京籍持证残疾人提供提高生活能力和社会参与能力的非医疗康复服务。

此外，今年2月起，市残联启动项目招标工作，17家医疗机构和1家社会组织入围市级项目服务工作。按照方案，市级项目的服务对象为持有本市残疾人证，年龄16周岁（含）以上，具有功能训练、康复护理、康复训练、生活自理和社会适应能力训练、家庭培训等康复需求的肢体残疾人，且无精神疾病、传染性疾病和其他严重躯体疾病。困难（低保、低收入、无业、一户多残等）、中重度（三级及以上）和没有参加过此类项目的残疾人优先。

服务内容包括功能训练、康复护理、生活技能训练和康复知识培训等。根据方案要求，为每名残疾人提供康复服务时间原则上不少于2个月，不超过3个月，人均服务次数不少于30次，每次服务时间不少于1小时，其中为残疾人提供康复服务45分钟，培训家属康复服务技能15分钟。

●教育助残

残疾学生入学率达99% 融合教育比达70%

今年市残联联合市教委，将通过上门助学、集中助学和分散助学措施，为至少1000名残疾学生进行需求评估，提供精准助学服务。目前各区正陆续开展2019年残疾学生助学服务项目。

根据北京市残联和市教委印发的《2019年残疾学生助学服务项目实施方案》，近年来北京市残疾学生入学率达到99%，融合教育比例达到70%，但仍有部分残疾学生在接受融合教育方面存在障碍，需要得到个性化的政策支持和专业化服务。

近日，北京市残联和市教委共同在西城、朝阳、房山等区开展了一系列集中助学服务活动。

5月17日，北京市朝阳区助残服务项目在朝阳区安华学校启动。记者看到现场开设了多个摊位，按照残疾人教育、康复、辅具器具、家庭无障碍改造等主题划分，由市残联工作人员为残疾学生家长介绍相关政策、服务内容和办理流程。

北京教科院特殊教育研究指导中心副教研员张天玲介绍，残疾学生助学服务项目覆盖的学龄段从学龄前一直到大学，照顾到智障、视听障碍、肢体残疾等各种残疾类型，在教育、康复服务、辅具适配、居家无障碍改造等方面为残疾学生提供全方位的助学服务。

她认为，在残疾学生助学服务方面，各区残联与教育部门要协调配合，搭建与家长之间的沟通平台，通过多种渠道、不同形式让家长了解项目专项服务内容。此外，要充分了解残疾学生需求，进行精准评估，落实各项需求，“我们希望通过市政府的这项民生实事项目，让残疾的孩子享受到更充分的教育、康复、辅具、居家无障碍改造等专项服务资源，为他们的学习和生活提供保障。”

(责编：李依环、熊旭)