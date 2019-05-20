“从会玩到慧玩”感受思维游戏的魅力

2019年5月11日来自全国的50多家民办幼儿园园长走进武清天鹅湖商务楼的主会场，一起感受思维游戏的魅力。

本次交流会有3个目的，首先是通过体验全脑智慧岛幼儿卡通数独的魅力，为民办幼儿园提供一个互相学习交流的平台；其次是与资深幼教专家沈心燕老师和芳群第二幼儿园郭惠如园长共同探讨教学中的困惑和教学经验，解决民办幼儿园的教学困惑；最后由资深媒体人为幼儿园园长讲解危机公关的处理。

随着会议的开始园长们深深的沉浸在幼儿卡通数独的游戏中，休息间园长们忍不住体验起卡通数独棋，“好玩”！园长们纷纷参与其中。更让园长们惊叹的是玩卡通数独游戏的孩子们还主动和老师分享游戏思路。

幼教专家沈心燕的“从会玩到慧玩”，让游戏促进幼儿的思维发展的课程让园长们耳目一新；芳群第二幼儿园园长郭惠如的“实施有效管理，提升办园质量”为园长们分享了教学管理的直接经验；媒体人分享的“如何应对幼儿园危机公关的问题”为园长们解决了困扰。

一个个精彩的课程让参会的园长们激动不已。“今日参加在天津武清举办的全脑智慧岛幼儿卡通数独应用交流会，收获颇丰，感谢举办方盛情的接待与会议安排，感谢全脑智慧岛的薛校长关于幼儿卡通数独的精彩解读，感谢与会嘉宾关于幼儿园管理与幼儿园游戏活动的经验分享。”会后园长们纷纷留言。

交流会负责人表示：“好东西一起分享，希望我们的交流会是一场接地气，能解决一些现实问题的会议。我们愿意长期为大家提供一个互相学习、互相交流的平台，这才是交流办会的最终目的。“

(责编：岳弘彬、曹昆)