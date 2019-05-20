冈崎友美：不管多难都要学会这门语言

冈崎友美（中）和友人在天津合影。

冈崎友美是天津理工大学的日本留学生，去年到中国学习中文。“希望将来能从事中日经贸相关的工作。”她正在为实现未来的目标而努力——申请读北京语言大学的国际金融专业，如果顺利，今年9月就能入读。

高二决定学中文

因为母亲是中国人，在很小时，冈崎友美就接触到了中文。“我母亲是在日本留学时认识我父亲的。” 冈崎友美笑着说，“小时候妈妈教我中文，但因为我们生活在日本，爸爸的中文也不太好，家里的日常交流还是以日语为主。”所以，在上大学之前，冈崎友美只会用中文问好。

在日本，冈崎友美就读于关西外国语大学，主修英文和中文。最终使她下定决心学中文的，是来自于她读高二时发生的一段小插曲。有一天放学她看到两个穿着汉服的中国女孩在街头弹古筝，当时就被吸引了。“虽然我不知道他们弹的是什么曲子，但弹奏的场景很美。”也是在那时，冈崎友美决定要学中文。“小时候，我不太喜欢中文，因为觉得太难了，不敢学。看到那两个女孩弹古筝之后，我就下定决心不管多难都要学会这门语言。”

一篇课文听几十遍

为了学好中文，冈崎友美先到美国欧道明大学交换学习，后到天津理工大学学习。去年寒假，她通过了汉语水平考试五级。

冈崎友美的朋友田慧告诉笔者，如今冈崎友美的中文水平非常高，发音也有了很大的进步。“她的发音很地道，连儿化音都会说了。”田慧说。

但这背后是冈崎友美的不断努力。她为了学好中文，会到不同的学校“堵截”中国学生，和他们交流，田慧就是被冈崎友美主动搭话认识的。“当时我和同学正准备去食堂吃饭，冈崎友美过来跟我说她是天津理工大学的日本留学生，想和我们一起交流学习。那时我觉得她特别可爱，正好我也是日语系的，就互留了联系方式。”田慧说。

虽然冈崎友美已可以自如地用中文进行交流，但她为了继续提升中文水平，仍然积极参加各种汉语比赛和演讲比赛。即使在假期回到日本，她也尽量用中文和妈妈对话。在冈崎友美看来，学习语言最重要的就是要积极主动，多和别人交流。

对冈崎友美来说，中文语调是最难学的。因此，每学一篇中文课文，她常要反复听几十遍，模仿每一个字的发音和语调。不过，冈崎友美表示，虽然语调难学，但也最有意思。“中国不同地域的口音都不一样，这很有意思。”

虽然冈崎友美越来越喜欢中文，但她也坦言，‘每次看中文材料都是一次巨大的考验”。

感受生活气息

冈崎友美喜欢旅行，每一次旅行都加深了她对中国的喜爱。“旅行之后我才理解了什么叫地大物博。” 她说。

除了中国的风景，冈崎友美还喜欢中国菜，最喜欢吃包子、饺子和麻辣香锅。奶茶也是她的心头之爱，甚至在假期回到日本，会因为喝不到喜欢的奶茶而失落。

谈及在中国发生的最有趣的事，冈崎友美说很享受购物时讨价还价的过程。“感觉非常有生活气息，也很有趣。” 她笑着说。

田慧还记得第一次带冈崎友美到外贸商场购物的场景。“我告诉她可以还价，然后她就用中文反复跟老板说‘我们学生没有钱……’还价成功，她特别兴奋。”

冈崎友美经常和田慧一起出去玩，她教田慧日文，田慧教她中文。“我会让她教我大阪话或一些日本年轻人的常用语，我也会教她中国的流行语。”田慧说。（刘紫雯）

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