原标题：行走的思政课堂让文化活起来

浙师大学生在非洲博物馆上思政课。郑琳 摄

为了让学生更直观地感受“一带一路”倡仪，浙江师范大学将一堂思政课搬进了学校的非洲博物馆。

思政课老师郑海祥，特别邀请了非洲研究院院长、教育部长江学者刘鸿武教授作为这堂课的“客座教授”。

在带2017级本科生走进非洲博物馆前，刘鸿武引用了唐初诗人王勃的诗句“海内存知己，天涯若比邻”来激励学生，要放眼国际。

“王勃写这首诗的时候才18岁，和你们现在差不多年纪。今天在非洲博物馆的学习，可以拉近我们和非洲文化的距离。”刘鸿武说。

浙师大的非洲博物馆里宝贝很多。这里能看到非洲的音乐艺术、风俗民情，了解非洲国家的政治体制、经济结构，还有从郑和下西洋时就开启的中非交流史。

当天，博物馆里还来了一位特殊的“外援”——马里驻华使馆原第一参赞约罗·迪亚洛。虽然约罗讲的是英文，但是他戴了一顶非常有中国特色的帽子，让听讲的大学生们倍感亲切。

实际上，约罗的父亲是马里一所学校的校长，而这所学校正是中国援建的。在他小的时候，学校里经常播放中国歌曲，以至于当时还是小孩的他，在完全不懂歌词意思的情况下就学会了歌曲。他为现场的学生哼唱了这首歌。

随后，约罗演示了博物馆里的几种非洲乐器，其中一个类似木琴的小乐器在西非很流行。“从前这是皇室才能用的，现在在普通百姓中也很流行了。”

刘鸿武用许多非洲人民的生活用品，讲解非洲人的智慧。“他们会把生活变成艺术，把艺术融入生活。”刘鸿武说，“你们看这件，它既是一个储物罐，又是一件艺术品，罐面上这个面具，它的图案标志着部落的信息。可见非洲人生活中到处都融入了诗意。”

“每一个民族会根据自己的历史文化形成它的文化模式。非洲大陆有3000万平方公里，约是中国的3倍，他们的生活方式自然十分多样。所以，我们千万不要有文化偏见。非洲文化的最大特点，就是非洲人天生乐观，他们的生活永远充满了节奏感，这种天生的快乐文化感染了世界上很多民族。”

中非文化交流的历史可以追溯到郑和下西洋的时候。“郑和七下西洋时到了非洲几十个国家。”刘鸿武展示了郑和的一张航海图，上面竟然出现了好望角，“所以说，中国和非洲国家是天然的盟友。新中国成立以后，我们就和非洲建立了一种国际上相互合作的关系。”

刘鸿武说，“中非关系是一种非常友好的平等关系。现在中国提出要构建人类命运共同体，实际上就是从中非建立友好合作关系开始的。”

他告诉在场大学生，如果要更好地理解今天的中国外交战略，就应该了解历史上中国外交的基本思想。

“今天的中国正在快速走向外部世界，我相信你们会随着中国‘一带一路’建设，重新了解中国，了解世界，不断加强对世界上不同国家、不同民族文化的认知。”刘鸿武说。

这堂生动丰富的思政课，让很多大学生改变了对非洲的认识。“这堂课让我认识到一个文化繁荣、充满活力的非洲，也了解到一个正在迈向复兴的胸怀博大、真诚友好的中国。作为新时代的新青年，我们应该主动融入新时代中国特色大国外交中，融入中非友好合作的实践中，树立全球视野和人类命运共同体意识，在国际舞台上释放青春力量。”学生汪帆表示，这堂课令她受益匪浅。

“我们结合上课的专题，以及学校非洲研究院的特色，让学生走进非洲博物馆。”教师郑海祥说，“在这样一个行走的课堂里，用馆藏的展品为载体，让大家理解‘一带一路’外交战略，对主题的理解也会更加深刻。”（郑琳 朱慧）

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