原标题：澳大利亚留学报告：会计专业热度下降 媒体与传播跻身前十

据澳大利亚内政事务部数据显示，2018年赴澳留学的中国学生批签数为54414人次，微降2.3%。据悉，2018年整体中国学生签证数略有下滑的原因主要为部分澳顶尖大学提升录取要求，部分顶尖大学的申请难度日益加大。另外，在SSVF(简化留学生签证框架)政策下，部分学生和家长低估了澳留学签证的申请难度，或者错误判断了留学生签证申请的考察要点，导致一些不必要的拒签情况发生。

澳大利亚教育与培训部门数据显示，截止2018年10月，澳大利亚在读中国留学生最多的三个地区依然是新南威尔士州(37%)、维多利亚州(34%)、昆士兰州(14%)。另外，南澳州在2019年推出针对国际学生的利好政策，预计南澳州和其他非大都会地区将迎来新的学生就读热潮，比如，南澳州政府担保职业列表总数扩充至498个，满足要求的优秀毕业生无需工作经验即可获得州政府提名。另外，今年3月，澳大利亚联邦政府确认，在非大都会地区工作和学习的国际学生在满足要求的情况下可以获得3年485PSW工作签证。

从启德教育发布的2019澳大利亚留学报告中可见，赴澳读研专业选择发生了明显变化，贸易/商务、会计、信息技术、设计这四个专业选择占比有所下滑，其中会计专业从2017年的第2位下滑至第8位。另一方面，工程、金融、理学、人文、媒体与传播、护理等专业都有不同程度的上升，其中，媒体与传播在2018年跻身前十。据报告分析，新兴专业的兴起与发展也是由于越来越多的学生及家长会以学生个人兴趣和未来职业发展为考量因素，选择更加适合自己的专业。

目前，澳大利亚大学不少硕士专业课程设置都涵盖了职业认证、实习、实践项目等。研究型硕士以科研为导向，旨在培养优秀的科研人才，由导师带领开展相关科研项目。两种不同的课程方向为不同学术背景、不同理想的学生提供了灵活的课程选择。

另据调研数据显示，中国在澳学生对未来就业的最大担忧是海外工作机会少(55.5%)、回国就业难(52.3%)、自身职业发展前景不明朗(42.1%)。在希望获得的支持方面，“找兼职/实习指引”(58.2%)，“职业规划指导”(55.7%)与“学习辅导”(49.7%)占比位于前三位。

报告建议，国际学生申请澳名校硕士课程应提前规划，尽早申请，澳大利亚大学多数接受学生以5个学期的成绩单递交申请，因此在大二结束时就要确定好留学计划，同时，优秀的学术成绩及背景提升项目也是申请的必要选项及闪光点。另外，有意向赴澳留学的学生在选校应考虑三大因素，比如，学校的综合排名和目标专业的专业排名，自己的学术成绩和留学预算，以及学校在特定专业是否有实习或者就业实践的机会。（吴婷）

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