原标题：联想携智慧教育解决方案亮相国际人工智能与教育大会

5月16日，由联合国教科文组织、中国教育部共同举办的国际人工智能与教育大会在北京召开。大会以“规划人工智能时代的教育：引领与跨越”为主题，吸引了来自110多个国家的政府代表，多个国际组织、教育与研究机构的官员和学者参会。

参会嘉宾体验联想VR教室解决方案

作为受邀参会企业之一，联想集团在现场展示的联想VR教室、联想E-Health智能肝脏肿瘤诊断辅助系统、联想心电衣三款解决方案，受到高度关注。

联想VR教室 提升学习兴趣，减轻备课压力

联想VR创新教室涵盖科技、人文、历史等多门类全景探究课程，实现课程场景化，例如，安全教育课程真实还原事故现场；陶艺课程，学生可以在MR空间体验陶瓷制作的拉坯、晒坯、刻花、施釉、烧窑以及彩绘的每个环节，还可以将3D模型打印出来形成作品。联想Mirage SOLO VR一体机采用人体工学设计，具有110度视场角，搭载空间追踪系统实现自我定位，保证学生有360度空间体验感的同时，能够在空间内顺畅移动。其搭载的VR教学管理系统，只需要1台电脑，即可对50多位学生进行教学管理，并进行实时问答及统计，帮助老师全方位掌握学生学习情况。

联想VR实验教室针对K12教育，拥有专为中国基础教育设计、覆盖率达100%的重点实验课程，通过多人联机实验、高度还原的空间体验，提升学习交互性。

联想为用户提供软硬件一体化的VR教室解决方案，通过身临其境的沉浸感、交互感，提高学生学习兴趣，并通过优质的课程设计减轻教师备课压力。

工作人员讲解联想E-Health智能肝脏肿瘤诊断辅助系统

联想E-Health智能肝脏肿瘤诊断辅助系统 助力分级诊疗

联想E-Health智能肝脏肿瘤诊断辅助系统将前沿的深度学习算法和大量医学专家的诊疗经验融合在一起，依托医疗大数据应用技术国家工程实验室，依靠联想智能超算LiCO 平台，在不间断积累数据的基础上不断对算法进行迭代，提升诊断准确率。

联想E-Health系统实现了肝脏分割及Couinaud分段，通过深度学习算法自动判断是否存在肿瘤及肿瘤的性质、大小、位置、类别等信息，实现肝脏肿瘤分割与分类；在CT图像中智能标注肿瘤的位置和状态，并生成相应三维重建模型，实现CT自动标注及三维重建；同时还能将肝脏及肿瘤信息整合，自动生成诊断报告。

该系统不仅可以用于医学院的教学方案，帮助学生更快理解CT图像的肝脏分段以及通过肿瘤所在肝段体积进行术前规划。同时还可以作为基层医生的培训系统，将精准诊疗的概念更快的推向基层的临床实践，助力分级诊疗。

国际人工智能与教育大会现场

联想心电衣 智能化管理身体健康

联想心电衣方案由联想与东南大学、南京医科大学共同研发，基于该方案，联想与北京体育大学开展了专业运动员智慧可穿戴解决方案的研究合作，心电衣采用柔性织物电极实时采集人体生物电信号，分析、反馈运动员心电及体能状况，通过与北体大球类、田径类训练的合作研究，共同探索运动训练智能化方案价值和落地模式。心电及体能数据收集后同步连接到APP及云端，可同步对接运动员日常饮食、作息、训练计划等，全方位智能化管理运动员身体健康，帮助运动员更合理、高效、安全训练。

同时，该智能运动监护方案还可以拓展到院校体育活动、社区健身活动、健康养老、运动赛事等领域，并结合大数据AI算法建立精准的个人健康档案，为运动健康管理提供准确的数据参考。

(责编：郝孟佳、熊旭)