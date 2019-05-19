国际人工智能与教育大会在京闭幕

人民网北京5月19日电（刘婧婷）国际人工智能与教育大会昨天在北京闭幕。

来自全球100多个国家、10余个国际组织的约500位代表汇聚一堂，共同探讨全球教育的未来发展之路，并通过成果文件《北京共识》。

此次会议的主题为“规划人工智能时代的教育：引领与跨越”。会议由开幕式、闭幕式、部长论坛、5场全会和12场分会组成，内容涵盖展望未来教育、教育政策制定、教育供给和管理、教学教师、学习评估、课程开发、终身学习、伦理安全、促进教育公平包容等多个方面。

此次大会得到国际社会积极响应。会上，各国代表、专家学者、国际组织代表以及企业界人士交流思想、分享经验，提出了很多新观点、新经验、新方案，达成了广泛共识。

《北京共识》提出，各国要制定相应政策，推动人工智能与教育、教学和学习系统性融合，利用人工智能加快建设开放灵活的教育体系，促进全民享有公平、有质量、适合每个人的终身学习机会。

《北京共识》强调，要将人工智能平台和基于数据的学习分析作为构建终身学习系统的关键技术，实现人人皆学、处处能学、时时可学。确保人工智能技术使每个人不分性别、不分健康状况、不分社会或经济地位、不分民族或文化背景、不分地域，都能享受优质教育和学习机会。

《北京共识》倡议，要支持对与新兴人工智能技术发展相关的前沿问题进行前瞻性研究，探索利用人工智能促进教育创新的有效战略和实践，以期在人工智能与教育领域构建具有共同价值观的国际共同体。

此次大会由中国教育部、联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会、北京市人民政府共同主办。

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