浙商大开设泰隆金融学院招100人 进行小班化教学

原标题：实行“双讲师制”“双导师制” 进行小班化教学

高考就要到了，不少家长和考生已经开始准备高考志愿填报的专业选择。眼下热门的专业是哪些呢？大数据、云计算、区块链、物联网等为代表的信息技术相关专业正在被关注，这些一旦和金融沾上了关系，就能擦出意外的火花。

今年，“Fintech”（金融科技）这个新词创出了服务小微企业的一片新天地。

为深化产教融合，加快高素质应用型小微、普惠金融人才培养，经浙江省人民政府同意，浙江工商大学和浙江泰隆商业银行决定共建浙江工商大学泰隆金融学院，于5月16日上午正式启动混合所有制办学试点，今年开始招收全日制本科生。

“开展小微、普惠金融行业标准制定、行业指数发布等重大现实课题研究，提炼我省国家级金融改革试点经验，为构建浙江特色金融标准化服务体系、推动我省小微金融和绿色金融高地建设提供智力支持。”浙江工商大学校长陈寿灿说。

他认为，学院通过探索由行业深度参与的专业教学改革的创新型产教融合办学新机制，凝练师资队伍、提升培养质量、抢占专业制高点，办学经验可以为校内其他专业建设提供借鉴，也可为当下高等教育产教融合改革呈献浙商大样本。

这个学院今年计划招收100名学生，实行小班化教学，专业课教学执行单班教学模式，今年9月份将迎来第一批新生。

与其他院校不同，在导师配备上，该学院实行“双讲师制”和“双导师制”，即任课教师既包括校内专任教师，也包括金融机构兼职教师。指导教师既包括专业导师，也包括实务导师。兼职讲师和实务导师均由金融机构高管和业务骨干组成。

学院实行全员导师制，大一学年开始配备专业导师，指导学业规划和发展；大二学年开始配备实务导师，指导职业规划和发展。

此外，学院在拓展学生国际视野方面也有许多举措，浙江工商大学金融学院副院长筹建组成员马丹教授说，“学院与德国法兰克福财经管理大学等境外大学建立合作关系，设立专项基金，资助优秀学生出国交流；大二、大三学年，学院每年邀请境外专家学者讲授专业课程；每年将举办小微、普惠金融国际论坛，邀请境外一流金融专家学者与学生交流。”

通讯员 林晓莹 本报记者 郑琳

(责编：郝孟佳、熊旭)